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鄺翠玲：高息儲蓄保險配合投資組合 攻守兼備

【明報專訊】Tony（50歲）在10年前置業，按揭額320萬元，30年供款期，當時息率極低，每月供款約11,000元，預計在65歲退休時尚餘按揭額約62萬元。5年前開始，Tony也每月投放10,000元至月供投資計劃，在20年後（65歲退休時）預計可滾存至約670萬元，他計劃在此撥出一部分作為贖樓用途，餘額可提供每月約10,000元生活費，直至90歲。

10年下來，按揭及投資計劃的情况如何呢？首先說說按揭計劃：息率在首9年都是維持在年息1厘至1.5厘的水平，供樓開支差距不大，9年下來，按揭餘額約240萬元，符合Tony當年的估算，但在剛過去的這一年，息率不斷攀升，每月支出已升至15,000元，而按揭餘款只是輕微減少10萬元至230萬元。至於估計65歲時的按揭餘額，原計劃是尚餘62萬元，根據現時息率估計，日後的餘額也增加至80萬元。

至於月供投資計劃，雖然也曾錄得不錯的回報，但在2023年已打回原形，現在更錄得輕微虧損（戶口總值57萬元），更大的問題是投資方向難測，要在15年後，達到670萬元的目標，每年平均年回報要10%，看來有點難度。

暫宜減股票比例 增收息部分

Tony明白現時經濟環境難以達到要求，亦難以預測投資有大幅的回報，詢問是否需要調整方向。

筆者這樣看：

1）現時環球經濟仍是有很大的隱憂，要完全恢復過來，或需要數年甚至是更長的時間；

2）投資組合宜做好風險管理，減低股票比例，增加收息的部分；

3）幸好Tony工作穩定，這每月10,000元的供款暫時都沒大負擔，但是否繼續投放入投資市場也是一個考慮。Tony可考慮在這幾年先轉投穩定收息的方案，待整體市况改善時，再把資金投回投資市場。

退休後可提款作供樓或生活費

現時坊間最受客人青睞的穩定收息方案，是一些短年期、甚至是把一整筆資金投放的高息儲蓄保險計劃，這類方案的特點是回本期較快，亦很快便可從戶口提款，就像年金或定期存款派息一樣，提供定期穩定收入，而提款年期可自訂至逾100歲。Tony大可安排在退休後從這戶口提款作供樓或補貼生活費之用途。

若Tony採用一個5年供款的高息儲蓄保險方案，每月供款10,000元，在65歲時可滾存至100萬元，假設那時按揭息率仍維持在現水平，Tony可選擇在這戶口每年提款18萬元作供樓用途，在70歲物業供滿時，戶口結餘仍有40萬元。

Tony亦可將餘下的40萬元提走，亦可將它繼續滾存生息，由71歲至90歲這20年期間，每年提取36,000元（折合每月3000元），以支付家中管理費、雜項等。

至於現時的投資戶口，假設改投在收息組合，每年派息6厘，5年後料可滾存至77萬元。若那時投資氣氛較為理想，可將這每月10,000元投回投資戶口，在最後10年可累積至380萬元，連同高息儲蓄保險計劃的100萬元，退休時總資產約480萬元。雖然現時的估算比當年的少，但將資產分開投資及收息兩部分，更能細水長流，較適合退休或準退休人士。

鄺翠玲美聯金融集團副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]