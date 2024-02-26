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袁國守：美股高處不勝寒？

【明報專訊】美股今趟牛市，大大話話維持了15年，令不少人大跌眼鏡，回想07、08年次按危機期間，人心惶惶，試問當時有多少人敢預估，「長牛」即將來臨。美股近日續創新高，每逢急回，許多投資者忐忑不安，此際應否沽貨離場？

經歷2008年金融海嘯後，美股於2009年開始重拾升勢，當然，這是「倒後鏡」回看，當年能準確預測轉角市的分析員，鳳毛麟角。誠然，估底是高難度動作，非常人做到，亦不建議。投資無非為賺錢，當上升趨勢形成，有幸搭上「順風車」，捕捉到一段股市升勢，其實已難能可貴，毋須硬是要求自己成為神人或股神，非捉到轉勢一刻不可。

升市莫估頂 跌市莫估底

同理，「升市莫估頂」，一如美股自09年起展開升浪，往後幾年，市場已不時有聲音認為，美股升勢差不多了。結果？十多年後的今天，美股還不斷創歷史新高。筆者是其中一個「後知後覺」的老散，等到2016年，種種因由，才放膽將個人投資組合重心，轉至美股。「升市莫估頂、跌市莫估底」，順勢而行，這傳統投資智慧，原來真的管用。

可是，近日多了分析認為，美股高處不勝寒，一旦回吐，好些投資者站立不安。或許觀察到此情况，施羅德投資策略研究部主管Duncan Lamont以「投資者不應因股市處於歷史高位而卻步入市」為題撰寫報告，稱參考1926年以來的美股回報數據分析，股市出現歷史高位的次數，比投資者想像中更為頻密；自1926年1月以來的1176個月份當中，股市有354個月份創下新高，佔整體時間的30%。

不安時棄股票 對財富損害大

Lamont又指出，若在1926年1月投資100美元到美股，到了2023年底，該筆投資經通脹調整後的價值將會是85,008美元，相當於每年增長7.1%；相對地，若每逢股市於上月創下新高後便轉持現金，並於其後非新高月份重返股市的話，該筆投資在2023年底的經通脹調整後價值僅為8790美元，足足比一直貫徹股票投資少了90%！他認為，在股市升至歷史高位時感到緊張是人之常情，但參考以往的情况，選擇在感到不安時放棄股票投資，對財富的損害可以很大。

不過，容筆者補句，投資部署無universal key（萬能鎖匙），畢竟還需視乎個人年紀、經濟能力和「膽識」，如持有股票卻心神不寧，又或已經退休，在高位減磅較合理且接近人性，但若又怕「蝕底」，只要留有貨底便可。

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[袁國守 投資心戰室]