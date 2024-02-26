強積金諮詢機構GUM：上月MPF美股核心累積基金吸金力強

2024年1月，共有13.5億元轉入股票基金，而混合資產基金和固定收益基金則分別有11億港元和2.5億元轉出，這可能是因為全球股市在2023年普遍表現良好，吸引了許多投資者將資金轉移到股票基金中。今年1月，淨資金轉出最多的前5個基金類型包括香港股票基金、大中華股票基金、混合基金（80%至100%股票）、混合基金（60%至80%股票）和混合基金（40%至60%股票）。而資金淨流入最多的前5個資產類型，則包括美國股票基金、預設投資策略（DIS）-核心累積基金、環球股票基金、環球債券基金和日本股票基金。

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