強積金諮詢機構GUM：上月MPF美股核心累積基金吸金力強

【明報專訊】強積金（MPF）諮詢機構GUM發布2024年1月強積金市場佔有率報告，1月強積金市場總資產下跌了1.7%，降至1.12萬億港元。在市佔率方面，宏利仍以27.9%的佔有率居首，匯豐（17.6%）和永明（10.9%）繼續位列第2和第3。其中，宏利的市佔率變動較為明顯，較對上一個月上升了0.18%，主要受到投資回報的推動，而永明的市佔率則下降了0.16%。第4位的友邦的市佔率輕微上升了0.01%，達到了9%。第5名的競爭持續激烈，中銀保誠的市佔率稍微高於BCT銀聯，繼續位居第5。
2024年1月，共有13.5億元轉入股票基金，而混合資產基金和固定收益基金則分別有11億港元和2.5億元轉出，這可能是因為全球股市在2023年普遍表現良好，吸引了許多投資者將資金轉移到股票基金中。今年1月，淨資金轉出最多的前5個基金類型包括香港股票基金、大中華股票基金、混合基金（80%至100%股票）、混合基金（60%至80%股票）和混合基金（40%至60%股票）。而資金淨流入最多的前5個資產類型，則包括美國股票基金、預設投資策略（DIS）-核心累積基金、環球股票基金、環球債券基金和日本股票基金。
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