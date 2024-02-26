袁國守：地產零售股本周惹憧憬

大市成交曾重上千億元，雖未算多，但市場氣氛明顯改善，至少再非一面倒悲觀。樂觀派認為，假如恒指能夠突破前阻力位17,135點（1月2日），後市便一片光明，有望展開中期升浪。審慎派則提醒，內地經濟能否改善仍有待觀察，加上近日多隻重磅股業績未如預期，或限制大市上升動力，短期繼續區間上落為主。

展望本周，焦點料落在周三出爐的新一份《財政預算案》，地產界「撤辣」之聲高唱入雲，若財爺「順應民意」，本地地產股表現有望轉強。同時，若政府再次「派糖」（消費券），且內地上周已確定3月起西安和青島居民可「自由行」赴港澳，本地收租和零售股有望借勢湧上，而個別受惠股如莎莎國際（0178）已率先炒高，提防飇升後急回。

美股方面，Nvidia（美：NVDA）第四季業績超預期，帶動大市和AI概念股進一步做好，道指和標指雙雙創新高。按傳統智慧，「升市莫估頂」，此刻要克服「畏高症」，若重倉只宜減磅，不建議全身而退。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]