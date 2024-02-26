陳永傑：憧憬減息 美樓市續升

憧憬美國減息，踏入2024年1月美股依然氣勢如虹，繼續攀升，累積升幅高達1%。美國樓市亦不甘後人，去年11月持續有進帳，有輕微0.02%的升幅，又創新高。以2023年首11個月計算，美國住宅樓市上揚5%以上，以一年累積升幅計算，則上升5.5%有多。

儘管美國樓市升勢不及美國股市，但這幾年受到新冠疫情、俄烏衝突，以至加息連番打擊，美樓市過去12個月能夠有5.5%升幅，經已對投資者有交代，因為這幾年絕對是艱難時期，不容易獲利。

假如與去年美股三大指數比較，美樓市無疑失色，因為去年代表科技股的納指勁升逾43%，創出3年來最好表現。標普500指數去年累升逾24%，道指上揚近14%，美股與美樓市相比，差距着實太遠。然而，這幾年困境中，美股三大指數也曾慘跌，反而美樓市只有些微跌幅然後經已拗腰回升，成績不弱。美樓市過去的硬撐，反映樓市在世界許多地方仍然是理想投資工具，還是值得留意。美樓市有堅挺表現，在全球其他地方大多數也有穩定走勢，深受實物投資者歡迎。

聯儲局今年首兩個月減息落空，但第二季減息呼聲卻愈來愈高，美國經濟數據不俗，但近期美企裁員減薪行動此起彼落，令人心寒，反而加快加大減息預期！

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]