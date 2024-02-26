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廖偉強：別任由樓價下滑 拖港後腿

標籤：廖偉強

【明報專訊】在香港，房地產一直都是很多人喜歡購買的資產，有自住需要的人，只要能夠計算好自己的負擔能力，在任何時間置業都不會有大損失，樓價上落只是有心理影響的數字遊戲，反而租住物業，每月「幫業主供樓」，沒有累積財富，這才是實質影響。至於置業作長線投資，以往觀念是收租可抵消供款，只要付出部分首期，10年或20年後，租金收入已完全可助你供樓，直至還清按揭。物業不但變成有現金價值的資產，更可繼續提供收入。

可惜的是，這幾年受到社會運動及新冠疫情拖累，經濟脆弱，再加上這兩年息口高企，供樓成本增加，縱使樓價已由高位回落約兩成半，但由於未見到有支持，所以不少人對房地產信心動搖。

樓市經過兩年多下跌後，資產蒸發持續出現，「負財富效應」牢牢拖着香港後腿，經濟前路舉步維艱。所以，大家都希望今年會有轉機。不過，正所謂「人算不如天算」。美國接連暴力加息後，數據顯示經濟仍非常理想，反而通脹則仍高企，令減息預期要進一步延後，市場人士估計，最快都要到今年中或之後才有機會出現。

至於政府的樓市措施，在去年《施政報告》中，政府只是優化部分辣招，激活樓市力度不足，成效未顯，所以今次大部分市民都期待政府可以盡快撤銷辣招。但觀乎今次《財政預算案》，縱使政商界都強烈呼籲「撤辣」，政府直至近日仍沒有在「減辣」方面透露任何口風。若政府沒把握今次機會，果斷地「減辣」甚或「撤辣」，筆者估計今年樓價仍有下調壓力，最差的情况下，全年樓價更有機會再下跌一成或以上。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]