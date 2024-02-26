強積金TVC供款 享扣稅優惠

明報記者 袁國守

宏利香港及澳門退休業務部副主管何精怡表示，TVC是現行強積金制度下一種可以享有薪俸稅及個人入息稅扣稅優惠的強積金供款，由於是為增強退休儲備而設，所以跟強制供款一樣，帳戶結餘必須保存至65歲退休時，或基於強積金法例容許的理由方可提取。她補充，TVC帳戶特別為MPF供款帳戶或個人帳戶的現時持有人，或獲MPF豁免的職業退休計劃的現時成員而設。

SVC及VC不享稅務優惠

然而，打工仔可能會問，TVC與其他「自願供款」有何不同？何精怡解釋，MPF自願供款有分TVC、特別自願供款（SVC）、現有僱主所選的強積金計劃的供款帳戶作自願供款 （VC）3種類別。所說的TVC，每年最多可享6萬元免稅額，成員可靈活安排及調整供款額及次數，而且可自由選擇以月供及/或一筆過方式供款，供款額低至300元（按月）或 3000元（一筆過）；對僱員而言，SVC和VC則未能享有稅務優惠。

何精怡指出，TVC每年最多可享6萬元免稅額，以最高的稅率（17%）計算，就節省了10,200元等額稅項。根據宏利資料，對於TVC申請情况，60%的TVC客戶偏好一筆過投資，認購高峰期主要是第一季，特別是2月及3月時分，當派發花紅後，投資額平均大約4萬元。她提醒，今年3月31日或之前開立TVC帳戶，並存入供款，便可在下一個財政年度（即今年4月1日至下年3月31日）在個人薪俸稅或個人入息課稅享稅務扣減優惠；若在今年3月31日或之前於宏利強積金成功開立新帳戶同作出供款，有機會賺取額外獎賞（2100元紅利單位回贈）。

何精怡表示，自2019年TVC推出以來，見到TVC客戶數量及資產總值有穩定增長的趨勢，2023年宏利TVC客戶數量按年上升7%，同期，TVC資產總值（AUM）仍錄得31%升幅。她指出，強積金及TVC均是一項長線投資，投資期可長達三四十年，其間會經歷多個市場周期；若投資者受市場氣氛影響，選擇在某個跌市時沽貨，帳面虧損會頓時變成實際虧損，並可能因此而錯過隨後的反彈。

展望今年，她認為應關注通脹因素，通脹上升對退休財務成本及計劃會造成沉重負擔，年輕一群所受的拖累會較大，因為他們距離退休年齡較遠，高通脹有較長時間「發酵」，令錢變得「愈來愈唔見使」。根據宏利投資管理的計算，假設有3名分別為25歲、45歲及65歲的投資者，退休年齡同為65歲及預期退休每年開支相同，發現如果預期通脹按年升0.4個百分點，其退休成本會分別增加21.1%、13%及5.1%。

投資組合宜多元化

對於以上例子，宏利建議，3位強積金投資者必須立即為其退休組合增加相應幅度的儲蓄/財富（即加大儲蓄金額），才可抵消通脹的影響，並且在退休後，應自律地按照計劃每年拿取原定預算的實質退休金（必須扣除通脹因素）。當踏入提取退休儲備階段（decumulation stage），何精怡認為，大家應保留強積金帳戶繼續投資，爭取潛在資本增值的機會。她指出，對於年輕的投資者，因距離退休尚遠，可承受的風險能力相對較高，投資組合宜側重潛在回報較高的資產，例如股票基金及債券基金；隨着年齡增長，可以考慮逐步減持風險較高的資產，例如減少股票比重，增加債券比重。

還有一點值得留意，儘管去年市場波動較大，內地和香港股票市場未如理想，但宏利整體強積金基金仍錄得正回報，全年升5.46%，優於市場平均3.54%。因此，何精怡認為，成員應定期審視和管理強積金帳戶，並保持組合多元化，適度分散投資於不同市場或資產類別。

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[袁國守 退休綢繆]