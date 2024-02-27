阿里最少15附屬獲國企持股 因應美SEC要求披露 涵蓋直銷物流體育等

明報記者 蕭嘉聰

阿里表示，旗下數碼媒體及娛樂業務的部分合併實體擁有國企作為少數戰略投資者，包括早已披露的國企浙江易通持有優酷業務旗下優酷影視的1%註冊資本；以及由一家國企旗下的網投穗城（北京）科技持有UC瀏覽器旗下併表實業企業：廣州鹿角信息科技的1%註冊資本。去年初，不少媒體報道中國政府入股包括騰訊（0700）及阿里等大型網體公司1%持股，即所謂「黃金股」以加強控制。

曾有報道中央持「黃金股」加強控制

除了上述實體，阿里旗下直銷、體育、物流、本地消費、創新及健康業務均見國企持股，例如直銷業務當中，合共有6家在中國註冊成立公司由國企持股，其中5家合併實體的國有企業持股比例不超過10%，另一家合併實體的國企持股比例不超過30%，上述6家公司總收入佔阿里截至2023年3月底止財年總收入不超過6%；物流業務之下有兩家中國註冊成立的公司，每公司均有國企參股73.5%，相關公司由一隻物流房地產基金持有，阿里與一家國企為基金的聯合合伙人，兩實體沒有從事業務運營，亦無貢獻收入。此外，體育業務旗下有3家中國註冊成立的公司有國企持股，其中一家國企持股量低於2%；其餘兩家持股量不超過25%，3家公司合計貢獻總收入約0.05%。阿里又提到，集團及旗下營運實體或納入可變利益實體當中，沒有任何董事會成員為共產黨官員。不過，優酷影視外部董事、國企浙江易通的管理層楊揚（Yang Yang），以及集團與上汽合資的斑馬網路外部董事吳冰（Bing Wu）為中國共產黨黨員。

星馬中東主權基金亦持股

此外，新加坡、馬來西亞、阿聯酋及卡塔爾的主權財富基金，亦持有阿里本地消費服務、電商、數碼娛樂等部分實體的小量股份，如物流業務旗下一家在開曼群島註冊成立的綜合控股公司。