蔡崇信：阿里重回電商龍頭軌道

稱競爭壓力累股價不濟

報道指出，近年隨注重成本的消費者轉向購買另一電商平台拼多多（美：PDD）的低價商品，以至短片平台抖音的直播帶貨增長，內地網購行業競爭愈來愈激烈。蔡崇信認為，阿里近年面對的競爭壓力大於宏觀經濟、監管和地緣政治因素，不過近期進行集團重組及新管理層任命，正是聚焦如何改善業務表現，雖然感受到競爭壓力，集團未有以往自信，但相信已重回軌道，可成為內地頂級電商企業之一。

被問到拼多多旗下Temu及字節跳動旗下TikTok等中國電商公司成功打入美國市場，蔡崇信稱，Temu等平台以消費者為主，提供合理價格提供高質量的商品，做法非常積極，阿里將觀察及研究該如何應對，集團亦通過AliExpress和專注於土耳其的Trendyol發展海外電商市場。至於中美緊張局勢，他表示，雖然中美政府競爭激烈，但已意識到需在某些領域合作，阿里亦需學會如何應對情况。

集團早前擱置阿里雲上市計劃，蔡崇信直言，如果投資者情緒較佳，推進上市計劃才更有意義；至於去年9月已在港提交上市申請的菜鳥，他認為目前市况欠佳，公司仍在等待更好的時機。

他指出，阿里兩大核心業務是電子商務和雲計算，目前中國電商滲透率約為30%，相信未來5年滲透率可進一步大幅提升至40%，將致力於加強人工智慧能力，並通過雲端業務提升收入。