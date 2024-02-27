moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指窄幅187點上落 北水連續8日淨買

標籤：經濟

【明報專訊】港股臨近期指結算，加上市場觀望周三公布的《財政預算案》，以及本周公布的中美經濟數據，港股在連升三周後，市場氣氛轉審慎，恒指昨最多跌逾130點，全日高低位只有187點，見一個半月最低波幅，收市報16,634點，跌91點，連跌兩日，全日成交縮減至不足900億元。滬深300、上證指數分別終止9連升及8連升。證券界指出，預計《財政預算案》會有樓市「減辣」措施，對港股有短暫刺激，後市有機會上試17,000點。

恒指昨低開40點後一度倒升，最多升51點，高見16,777點，惟A股偏軟，港股跟隨調整，最多跌135點，全日高低波幅187點，是1月4日後最窄。國指跌41點或0.72%，報5723；科指跌6點，報3393。

大市全日成交只有835億元。港股通下北水連續8日淨流入，昨淨流入逾17億元。北水淨買入中海油（0883）約9.8億元，騰訊（0700）淨流出約2.6億元，盈富（2800）淨流出約2.4億元。

中央谷舊換新 汽車家電股做好

中央提倡家電等傳統消費品以舊換新，以及有效降低全社會物流成本問題，汽車家電股普遍做好。比亞迪（1211）曾升近半成，收市升1.5%；恒大汽車（0708）升17%；零跑（9863）升逾半成；家電股TCL（1070）、創維（0751）、海信家電（0921）同升逾半成，創業板股濠亮環球（8118）更急漲近兩成。

惟內銀、內險股隨A股回吐，農行（1288）跌逾2%；建行（0939）、中行（3988）、工行（1398）跌逾1%。平保（2318）、中人壽（2628）跌約2%。重磅科網股亦捱估，騰訊跌1.2%，阿里巴巴（9988）和美團（3690）跌不足1%。

分析：樓市減辣或短暫刺激股市

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，港股連升三周，回調亦屬正常，現時市場主要觀望本周公布的《財政預算案》、美國個人消費開支（PCE）物價指數、內地PMI數據，以及兩會召開前是否有政策出台。估計《財政預算案》樓市「減辣」機會大過「撤辣」，對股市只有短暫刺激，因為樓市除考慮成本因素外，還要視乎息口及經濟前景，後市有機會上試17,000點。