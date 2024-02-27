理想全年首扭虧 賺117億

毛利方面，理想汽車第四季毛利按年升1.74倍至97.87億元；毛利率按年升3.3個百分點至23.5%。全年計，毛利按年升2.13倍至274.97億元；毛利率按年升2.8個百分點至22.2%。

理想第四季車輛銷售收入按年升1.34倍至403.79億元；車輛毛利率按年升2.7個百分點至22.7%。全年車輛銷售收入按年升1.73倍至1202.95億元；車輛毛利率按年升2.4個百分點至21.5%。

集團預期，今年首季車輛交付量為10萬至10.3萬輛，按年增長90.2%至95.9%；收入總額為312.5億至321.9億元，按年增長66.3%至71.3%。不過，市場預期理想首季交付量及收入，分別是11.7萬輛及363.72億元。

未來5年不做20萬以下車型

李想於電話會議上表示，2030年中國20萬元以上的家庭用戶市場中，理想只要在該市場獲得三分之一，就可實現超過萬億營收；若加上在海外市場有不俗表現，料2030年20萬元以上的家庭用戶市場中就可實現接近iPhone手機的全球營業收入數字，故理想未來5年不會分散精力做20萬元以下車型。

他續稱，智能電動車的競爭將會向頭部集中，預計今年第四季20萬元以上的新能源汽車市場中，頭部三大車商將獲得接近70%的市場份額。為此，李想指出今年是集團很重要的產品大年，會大幅增加研發的投入，提升在智能駕駛、智能空間等方面的能力。今年將挑戰交付80萬輛，實現中國市場豪華汽車品牌銷售第一的目標。