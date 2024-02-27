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陳茂波：港拓國際綠色金融中心具優勢

標籤：經濟

【明報專訊】首屆「香港綠色周暨香港綠色科技論壇2024」昨日（26日）開幕，財政司長陳茂波在開幕儀式稱，去年財政預算案提出將香港建設成國際綠色科技和綠色金融中心，意味着香港要發揮自身強項，把握綠色轉型機遇，為地區、國家及全球的可持續未來貢獻力量，同時尋找龐大商機和新的發展空間。

稱港伙大灣區 可開創完整產業鏈

陳強調，香港在綠色金融，綠色科技及國際化領域明顯。香港綠色金融發展領先亞洲，從風險投資、私募資金到上市平台，香港可滿足初創企業及不同發展階段企業的融資需求，並對接國際標準。綠色科技方面，香港與大灣區強強聯手，可以開創完整產業鏈，產生巨大協同效應。此外，香港背靠祖國，聯通世界，可作為綠色「超級聯繫人」，為海內外企業及專業人士提供資金和產業鏈。陳茂波提到，去年全球清潔能源投資已達1.7萬億美元，首度超越了石油上游投資。

香港綠色金融協會主席及會長馬駿表示，預計到2050年，香港累計綠色低碳投資需求或將達到5萬億港元，催生大量投資需求及技術需求。如果可以用本地需求來推升、孵化本地企業，將對香港的綠色產業和綠色科技發展大有幫助。

余偉文：港綠色轉型獨具先機

金管局總裁余偉文昨日亦為綠色周撰文，指出香港作為國際金融中心進行綠色轉型獨具先機。余稱，香港發揮橋樑作用，把國際投資引導至亞洲不同的可持續發展項目。其中，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額佔亞洲市場超過三分之一。截至去年9月底，獲證監會認可的ESG基金共有200多隻，管理資產總值達1590億美元。特區政府月初第二度發行數碼綠色債券，是全球首批多幣種數碼債券。余偉文亦估計未來30年整體亞太區需要投放氣候相關投資金額高達66萬億美元。

香港綠色周活動包括一系列主題演講、專題討論、圓桌會議、爐邊談話及專家解說等，將持續至3月2日。陳茂波預計，一系列活動將吸引逾5000名﹑來自幾十個地區的參與者。