巴菲特大讚 日本商社即升 稱採有利股東政策 刺激日經創新高

丸紅（日：8002）股價昨最多升5.6%，是4個月來最大升幅，今年以來累計升14%，但仍相對落後於其他主要商社。日本最大商社三菱商事（日：8058）、伊藤忠商事（日：8001）、三井物產（日：8031）及住友商事（日：8053）今年以來的股價升幅，跑贏東證指數（圖）。

巴郡持商社未實現收益624億

自巴菲特去年4月表示將增持日本商社股票以來，日本商社的股價持續向上。日本最大商社三菱商事，去年股價升約111%，三井物產的升幅在70%以上。 巴郡的致股東信表示，現在持有這五大商社各9%股份。根據巴郡上周末公布的第四季財報，巴郡斥資1.6萬億日圓（約106億美元）購入5大商社的股票。截至2023年底，這些股票價值2.9萬億日圓。以美元計算，未實現收益達80億美元（約624億港元）。巴郡在2020年表示，其持有日圓計價的債務，使其對日圓兌美元匯率波動的風險輕微。

分析：或續增持股份

巴菲特推崇的商社一直是日本經濟的支柱，以多元化經營和跨產業策略投資而聞名。巴菲特在致股東信稱，五大商社遵循對股東有利的政策，以具吸引力的價格，減少流通股數量，並利用收益建立業務。他在信中指出，日本商社在管理層的薪酬問題上，「遠沒有美國企業那麼激進」，而且僅將約三分之一的收益用於分紅，其餘大部分用於發展業務和回購股票。巴菲特在信中重申巴郡未來與這些商社合作的可能性。巴菲特相信日本商社的政策，為全球追求卓越企業治理的企業提供藍圖。

大和野村仍看好日股前景

巴菲特的16頁股東信，當中有一頁左右討論日本商社。東京Bito Financial Services的總裁Mineo Bito表示，巴菲特在股東信用了很多篇幅談論日本商社，提振了投資者對這些企業的信心。Bito稱，這些商社的價值仍被低估，巴菲特仍可能繼續增持，目前距離巴郡透露的9.9%潛在持股上限仍有增持空間。

日本企業業績穩健，市場仍看好日股前景。大和證券的Seiji Nakata指出，日本當前市况，與泡沫經濟時期截然不同，目前股市由基本面支撐，並不像泡沫時期的投機。野村證券的Kentaro Okuda認為，雖然升至高位，日本股市仍值得買入。

（綜合報道）

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