韓複製日經驗 推動企業提升價值

編指數推新ETF配合

FSC昨表示，優先考慮股東回報的韓國企業，將獲獎勵及稅務優惠，細則將在6月敲定。當局將「鼓勵上市公司自願訂定及披露價值提升計劃」，並將在第三季推出「韓國增值指數」。這類似於日本的JPX Prime 150指數，由資本收益最佳的企業組成，以作為退休基金及其他機構投資者的參考基準。新的交易所交易基金（ETF）將追蹤該指數。

FSC表示，將為韓國企業，提供比日本 JPX Prime 150指數成分股更多的激勵措施。FSC指出，約20%日本上市公司加入了政府的提高估值計劃，「我們計劃提供比日本更有力的激勵措施，以吸引更多韓國企業加入我們的計劃」。

市場人士歡迎相關措施向正確方向邁出一步，但不少投資者認為，很多大型企業的政策，將企業創辦人家族的利益置於小股東之上，希望看到當局採取強而有力的措施，解決企業偏袒財閥家族的做法。由於政府僅呼籲企業自行改革，而不是強制要求改變，韓國綜合股價指數昨跌0.8%。

韓國總統尹錫悅在上月的一次講話，批評長期困擾韓國股市的「韓式折價」。市場人士指出，在尹錫悅1月發表講話時，44%的韓國企業市值，低於資產淨值。分析認為，對於控制韓國大型企業的財閥家族來說，巨額遺產稅給予其壓低估值的理由，這些家族與政府之間的密切關係，也妨礙了企業改革。

（綜合報道）

[國際金融]