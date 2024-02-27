moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

黃雯怡：時代電氣可趁低收集

【明報專訊】A股新春長假後喜迎「開門紅」，滬指站上3000點；港股投資氣氛改善，成交向好，本周市場關注美國通脹數據及港股多家藍籌業績。此外，穆迪突撤中國長城及10家上市內房評級，內房、大金融板塊承壓；預期本周港股處整固格局，靜待更多支持政策及數據催化。

政策面上，國家主席習近平主持召開中央財經委員會第四次會議，研究大規模設備更新和消費品以舊換新問題。上述政策將是財政發力信號，若後續政策跟進落實，除利好新能源車、家電等消費品，也會促進裝備設備的國產替代進程，時代電氣（3898）料可受惠。

時代電氣主要從事軌道交通裝備產品的研發、設計、製造、銷售並提供相關服務，近年亦加速發展新興裝備業務，包括IGBT等功率半導體器件、工業變流、新能源汽車電驅系統、海工裝備等。據剛發布的年度業績快報，2023年營業總收入增長19.85%至216.13億元（人民幣，下同），純利增長21.51%至31.06億元，扣除非經常損益的歸母淨利潤25.58億元，同比增長28.03%。

春節期間出行人次創新高，反映消費結構改變，居民旅遊出行需求強勁，有利軌道交通相關維修訂單和招標提速，以及設備更新相關政策利好需求。時代電氣在乘用車功率模塊裝機量居全國前四名，新能源汽車電驅動系統裝機量進前六名，同時是內地唯一自主掌握高鐵動力器件IGBT晶片及模組技術的企業。

時代電氣去年股價受壓，因市場擔憂軌道交通招標減慢和功率半導體器件需求不足，唯股價已反映負面因素。今年在出行需求增長和政策支持下，股價有望進一步回升。現價動態市盈率約9.5倍，估值不算貴，可趁低收集。

英皇資本財富管理分析方案高級分析員

[黃雯怡 股海文蹤]