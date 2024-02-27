黃雯怡：時代電氣可趁低收集

政策面上，國家主席習近平主持召開中央財經委員會第四次會議，研究大規模設備更新和消費品以舊換新問題。上述政策將是財政發力信號，若後續政策跟進落實，除利好新能源車、家電等消費品，也會促進裝備設備的國產替代進程，時代電氣（3898）料可受惠。

時代電氣主要從事軌道交通裝備產品的研發、設計、製造、銷售並提供相關服務，近年亦加速發展新興裝備業務，包括IGBT等功率半導體器件、工業變流、新能源汽車電驅系統、海工裝備等。據剛發布的年度業績快報，2023年營業總收入增長19.85%至216.13億元（人民幣，下同），純利增長21.51%至31.06億元，扣除非經常損益的歸母淨利潤25.58億元，同比增長28.03%。

春節期間出行人次創新高，反映消費結構改變，居民旅遊出行需求強勁，有利軌道交通相關維修訂單和招標提速，以及設備更新相關政策利好需求。時代電氣在乘用車功率模塊裝機量居全國前四名，新能源汽車電驅動系統裝機量進前六名，同時是內地唯一自主掌握高鐵動力器件IGBT晶片及模組技術的企業。

時代電氣去年股價受壓，因市場擔憂軌道交通招標減慢和功率半導體器件需求不足，唯股價已反映負面因素。今年在出行需求增長和政策支持下，股價有望進一步回升。現價動態市盈率約9.5倍，估值不算貴，可趁低收集。

英皇資本財富管理分析方案高級分析員

[黃雯怡 股海文蹤]