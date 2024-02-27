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梁天卓：家庭對小孩成長不重要的奢侈信念

【明報專訊】最近看新聞學到一個新的詞彙：奢侈信念（luxury belief）。什麼是奢侈信念？一個例子是婚姻和核心家庭並不比其他家庭安排好。無論是在香港或是在外國，愈來愈多人認為教育比家庭對小孩成長更重要，離婚和單親家庭對小朋友的影響亦不如想像中大。擁抱這信念的人通常都是有點離地的中上產階層，然而數據卻顯示，離婚率和單親家庭的比例在低下階層往往更高。

相信者多為中上階層

教育對小孩的事業和將來當然重要：大量的研究指出，一張大學文憑為畢業生帶來的額外收入（稱為大學溢價，college premium）往往超過10%。不過，這並不表示小朋友的家庭環境不重要。相反，家庭的穩定性和大學的教育往往是相輔相成：在穩定的環境下成長的小朋友將來入讀大學的機會一般較高。

一向主張學前教育的諾貝爾經濟學獎得主赫克曼（James Heckman）亦曾經說過：「讓我驚訝的是，當我們看到學前教育計劃的高回報率時，我已經寫過相關文章，我們每年獲得約13%的回報。我敢打賭，如果我們真正評估母親照顧孩子的好處，我們會發現回報率大約是30%或40%。但沒有人研究過它。」

在接受訪問時，赫克曼提到他一篇比較美國和丹麥的社會流動性的研究，研究發現儘管丹麥有慷慨的社會政策，但丹麥家庭對兒童重要結果的影響與美國一樣顯著。他指出：「我們真正認識到的是，不平等的一些主要增長與工廠的小時工資率無關。這也與更大社會家庭結構的變化有關：更多的單親家庭。那這是什麼意思呢？這意味着母親經常和孩子在一起；她面臨着撫養孩子的負擔，她面臨着很大的壓力……經濟壓力……順便說一句，單親家庭的資源較少，因此隨着單親家庭的增長，不平等本身也在加劇。」

是的，世界在轉變，離婚在今天的社會不再是禁忌，單親家庭亦不是什麼大不了的事，然而一個完整的家庭對小朋友的健康成長有很大影響，卻沒有改變。

維克森林大學經濟系副教授

http://facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]