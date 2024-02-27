科技園職業博覽3月8日舉行 逾3,000職位空缺 同場舉辦AI工作坊 裝備職場新技能

創科職業博覽歡迎在職人士、大專學生及畢業生參加，當日有一連串活動，科學園大展覽廳將設超過80間園區公司展位，介紹業務及招聘職位，並且有機會即場進行面試。另外，科技園公司亦與多個合作伙伴如Linkedln等，舉辦多場工作坊講解Generative AI及求職市場新趨勢。求職者更可到園區內多間公司及實驗室參觀。

即場面試 互動交流

博覽會場除了園區企業展位外，亦特意開闢了一隅空間，方便企業與求職者即場面試。香港科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗表示：「初創企業（Start Up）有獨特的招聘文化，很多時『傾傾吓就傾咗份工返嚟』，相當高效率。故此，今次博覽會亦希望促進交流，求職者透過與Start Up創辦人直接互動，更加容易了解其創科理念及公司文化，是否切合自己理想的職涯方向；另一方面，企業只需一個下午便接觸逾千位人才，比起動輒以月計的招聘過程，大大加快招攬人才的效率。」

職位多樣化 完善創科生態

今次創科職業博覽提供逾3,000個職缺，涵蓋多個領域，包括微電子、綠色科技、人工智能、生物科技、先進製造業等。王秀麗指：「這些行業對幾類人才最渴求，首先是大數據分析師，將收集重點行業的數據，轉化成不少科研或業務發展的有用資料；而軟件開發師亦非常重要，再創新的意念，都要透過軟件及編程實踐出來。而生物科技產業是科學園的強項，博覽會亦有較多與生物科技研究有關的職位展出。」

王秀麗強調，創科職業博覽並非局限於修讀STEM主科的求職者，「隨著科學園的創科生態圈愈來愈蓬勃，許多園區公司在研究工作以外，對其他工種都有需求，例如前線銷售、市場推廣、客戶服務等，這些人才也是今次博覽會吸納的目標。」

創科角度出發 闡析AI發展

鑑於Generative AI發展迅速，如何運用自動生成式語音、圖像，甚至是影片，勢必成為未來職場不可或缺的技能。簡單如履歷表，已經可以利用 AI 技術整理得更加亮眼，增加求職的成功率。王秀麗說：「Generative AI主題愈來愈受重視，應用亦開始增多。然而在香港，大家對相關技術的認知尚未充足。科技園希望藉著此次博覽會，為公眾及年輕一代介紹及好好裝備Generative AI技能，真正做到 Talent Power Up！」

博覽會亦將舉辦多場工作坊，包括與多家跨國AI龍頭企業合作的AI工作坊，介紹Generative AI基礎定義、知識、發展歷程、應用領域、合法使用等；職場社交媒體Linkedln會分享全球最新的招聘市場趨勢，根據平台的大數據分析和演算法，教求職者準備最搶手的履歷。另外，策略顧問將預測2024年AI如何影響各行各業，讓大家掌握職場趨勢。參加者更可參觀科學園的領先科企，包括商湯、德勤的數位轉型服務、科技園 x ARROW微電子硬件實驗室等。

啟發人才 加入創科

香港銳意發展成國際創科中心，吸引年輕人才加入是重要一環。在浸大主修綠色能源的王潤傑（Edward），去年參加科技園的創科職業博覽Talent Game On 2K23，成功獲科學園的公司取錄，進行6星期實習，最後更與其餘5位獲選年輕代表前往美國矽谷交流。Edward表示：「去年的創科職業博覽以虛擬遊戲與實體比賽的形式交錯進行，在求職同時逐步了解自己的創科能力。我亦在博覽會上認識了德國萊茵企業，留下深刻印象，畢業之後順利加入這間公司，在電器部擔任助理工程師。」

作為一位創科新鮮人，Edward已經感受到Generative AI技術的影響力，「我的日常工作需要為電器、廚房用品進行檢測，需要閱讀大量國家的安全標準文件，有了Generative AI技術，可以快速歸納出有用的資訊。我相信Generative AI技術將來會在職場上大派用場，大家可以視之為很好的工作助手，但亦不應過份倚賴，避免基礎知識不夠紮實。」

除了本地人才外，科技園公司主動出擊，配合政府「搶人才」的政策，致力吸納在學的內地生、海外交流生，希望他們畢業後在香港落地生根，加入本地創科行列。另外，科技園公司去年亦與「高才通人才服務協會」合辦招聘活動，其中有超過70名高才在科學園找到工作。

科技園創新科技職業博覽會 2024

日期：3 月 8 日（星期五）

時間：中午12時至下午6時 (園區公司參觀早上10時至下午2時舉行，參加者請預先報名)

地點：沙田白石角香港科學園12W大樓大展覽廳

詳情及報名連結：

https://stp.hk/4bQ7fn9