A股科技股做好 恒指午市轉升156點

恒指昨高開10點，早段最多跌181點，低見16,453。瑞銀稱「國家隊」料已斥逾4100億元人民幣掃入A股ETF，短期減持可能性低，消息刺激A股抽高，港股午後掉頭向上，最多升193點，高見16,828，收市升156點；國指升1.5%，科指升3.2%。

北水連續9日淨流入 逾3個月首見

大市全日成交增至1026億元。北水淨流入13.29億元，為連續第9日流入，是超過3個月來首次。資金主力買中海油 （0883） ，吸資5.7億元；騰訊（0700）錄8.4億元淨沽、美團（3690）亦錄4.8億元淨沽。滬深股通下的南水淨流入達122億元人民幣，終止連續兩日流出。

國資委表示，要加快人工智能等新技術賦能，創建一批有競爭力的平台和企業，加上市場憧憬6G時代來臨，半導體、手機設備股做好（見表）。汽車股亦跑出，理想汽車（2015）去年業績勝預期，全日升25%，為表現最好藍籌；比亞迪（1211）、小鵬（9868）升半成。重磅科網股個別發展。

股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指昨收市在100天（現處約16,749點）以上，有望進一步尋頂，料升浪延續至3月中，初步阻力位17,500點，若能突破，下一個阻力位是18,000至18,500點。