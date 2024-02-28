moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

A股科技股做好 恒指午市轉升156點

標籤：經濟

【明報專訊】市場等待《財政預算案》及本周公布的多項經濟數據，市場氣氛審慎，但內地股市做好，上證指數重上3000點大關，帶動港股反覆升逾百點，收市報16,790點，重上100天線，結束兩連跌，大市成交增至逾千億元。科指跑贏恒指，升逾3%，港股通下北水連續9日淨流入。分析指出，恒指有望進一步尋頂，升浪料延續至3月中，初步阻力位17,500點。

恒指昨高開10點，早段最多跌181點，低見16,453。瑞銀稱「國家隊」料已斥逾4100億元人民幣掃入A股ETF，短期減持可能性低，消息刺激A股抽高，港股午後掉頭向上，最多升193點，高見16,828，收市升156點；國指升1.5%，科指升3.2%。

北水連續9日淨流入 逾3個月首見

大市全日成交增至1026億元。北水淨流入13.29億元，為連續第9日流入，是超過3個月來首次。資金主力買中海油 （0883） ，吸資5.7億元；騰訊（0700）錄8.4億元淨沽、美團（3690）亦錄4.8億元淨沽。滬深股通下的南水淨流入達122億元人民幣，終止連續兩日流出。

國資委表示，要加快人工智能等新技術賦能，創建一批有競爭力的平台和企業，加上市場憧憬6G時代來臨，半導體、手機設備股做好（見表）。汽車股亦跑出，理想汽車（2015）去年業績勝預期，全日升25%，為表現最好藍籌；比亞迪（1211）、小鵬（9868）升半成。重磅科網股個別發展。

股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指昨收市在100天（現處約16,749點）以上，有望進一步尋頂，料升浪延續至3月中，初步阻力位17,500點，若能突破，下一個阻力位是18,000至18,500點。