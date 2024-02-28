新秀麗飈14% 傳接收購意向研私有化

知情人士透露，新秀麗正與顧問合作，研究包括私有化在內的可能，又稱集團已與一組選定的收購者作初步討論。此外，有個別私募股權基金一直在研究收購新秀麗後，以更高估值在另一個市場、例如美國重新上市。知情人士表示，仍在審議中，尚不確定新秀麗是否決定推動交易；新秀麗代表拒絕置評。新秀麗昨天亦未發通告回應。

普拉達曾傳米蘭雙重上市

新秀麗早於2011年在港上市，當時外國消費品牌為開拓內地的富裕客戶亦積極來港上市，包括歐舒丹（0973）及普拉達（1913）分別在2010年及2011年在港上市。不過，去年8月市場曾傳出新秀麗正研究到美國第二上市的可能，但最終集團否認消息；今年1月大摩引述新秀麗管理層稱，今年中將推進第二上市計劃。

雖然香港近年積極吸引海外公司來港上市，包括恒指公司亦在去年11月季檢開始，將在港主要上市的外國公司納入恒指及科指範圍，但市場一直傳出各大外國公司有意雙重上市，或甚至私有化後轉至其他市場上市。若按去年7月恒指公司宣布外國公司可晉身恒指及科指時的恒生綜合指數內5家最大市值外國公司當中，便有3家先後提出到海外掛牌或私有化的可能，例如市值達1375.37億元的普拉達，去年傳出考慮在意大利米蘭證券交易所雙重上市（見表）。

分析：流通量不高 拖累外企估值

中泰國際策略分析師顏招駿表示，近月較多外國或國際化業務的公司傳出「離意」，或是因為港股流通量不高，市場資金較傾向高息或國企類公司，拖累外國公司估值受壓。雖然新秀麗內地市場增長快速，不過其海外業務佔比較高，因此亦有更大動力到其他市場上市，以面向國際投資者以取得更高估值。新秀麗傳出消息前的預測市盈率將為11至12倍，遠低於同業估值，潛在私有化反映管理層認為實際價值不止於現價，市場回應亦十分積極，利好股價表現。

他舉例，法拉帝（9638）在港上市後一直成交淡靜，去年完成米蘭雙重上市，相信是回應海外投資者需求，其後股價表現亦不錯。