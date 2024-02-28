渣打停QDII新申請 稱商業原因 分析：與計劃配額限制有關 料同行相繼叫停

明報記者 江陵凱

QDII計劃於2006年推出，為目前中國境內投資者於海外投資的主要渠道。根據國家外匯管理局截至1月31日止數據顯示，QDII投資額度批出總額為1655.19億美元（見圖1），其中整體銀行類於ODII內的總投資額度則達270.3億美元。當中渣打中國於QDII計劃內的獲批額度達28億美元（見圖2），為銀行中第四高，分別低於中行的30.9億美元、花旗的35億美元，以及匯豐的47.3億美元。而渣打於QDII計劃的投資額度於2021年6月1日後，其投資額度再沒被提升過。

至上月底批出總額1655億美元

有意見認為，渣打叫停內地客戶透過QDII投資新的境外投資產品，或與內地限制資本流走有關，不過渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）於上周五業績會議中曾提及，他看不到該行有任何必要及可能性，需對中國存戶或企業的資本流動進行實質限制，更提到渣打於跨境投資業務，較中國國內的銀行更具優勢。被問到中國政府收緊跨境投資潛在措施的影響力時，溫拓思回應指，現時限制離岸資金流出的阻力已增加。

盧楚仁：中央銳意穩定人民幣匯價

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，就目前資訊而言，難以判斷渣打暫停QDII背後的真正原因，但相信與QDII計劃配額限制及內地銳意穩定人民幣匯價有關，而近期國內通縮持續令央行有減息壓力，以及加上美國或於今年下半年才開始減息，令人民幣持續受壓，估計其他銀行亦會相繼叫停QDII境外投資。本報記者曾先後致電匯豐、花旗及恒生查詢QDII業務有否最新改動，惟至截稿前仍未回覆。

由於內地存款息率較境外低，股市又連年下跌，內地投資者的資金近期湧向境外投資渠道，在內地掛牌的多隻境外市場ETF，單是今年1月已多達20億美元淨流入，普遍與其資產淨值出現溢價。