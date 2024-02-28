渣打停QDII新申請 稱商業原因 分析：與計劃配額限制有關 料同行相繼叫停

【明報專訊】渣打中國於上周三（21日）公布，該行出於商業原因於本月22日起，暫停代客辦理境外理財計劃全球基金系列及全球債券系列產品的申購交易申請（包括定期定額計劃），但贖回及轉換申請則不受影響。有分析認為，渣打此舉相信是受合資格境內機構投資者（QDII）計劃配額限制有關，估計其他銀行亦會相繼叫停QDII境外投資。
QDII計劃於2006年推出，為目前中國境內投資者於海外投資的主要渠道。根據國家外匯管理局截至1月31日止數據顯示，QDII投資額度批出總額為1655.19億美元（見圖1），其中整體銀行類於ODII內的總投資額度則達270.3億美元。當中渣打中國於QDII計劃內的獲批額度達28億美元（見圖2），為銀行中第四高，分別低於中行的30.9億美元、花旗的35億美元，以及匯豐的47.3億美元。而渣打於QDII計劃的投資額度於2021年6月1日後，其投資額度再沒被提升過。
有意見認為，渣打叫停內地客戶透過QDII投資新的境外投資產品，或與內地限制資本流走有關，不過渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）於上周五業績會議中曾提及，他看不到該行有任何必要及可能性，需對中國存戶或企業的資本流動進行實質限制，更提到渣打於跨境投資業務，較中國國內的銀行更具優勢。被問到中國政府收緊跨境投資潛在措施的影響力時，溫拓思回應指，現時限制離岸資金流出的阻力已增加。
獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，就目前資訊而言，難以判斷渣打暫停QDII背後的真正原因，但相信與QDII計劃配額限制及內地銳意穩定人民幣匯價有關，而近期國內通縮持續令央行有減息壓力，以及加上美國或於今年下半年才開始減息，令人民幣持續受壓，估計其他銀行亦會相繼叫停QDII境外投資。本報記者曾先後致電匯豐、花旗及恒生查詢QDII業務有否最新改動，惟至截稿前仍未回覆。
由於內地存款息率較境外低，股市又連年下跌，內地投資者的資金近期湧向境外投資渠道，在內地掛牌的多隻境外市場ETF，單是今年1月已多達20億美元淨流入，普遍與其資產淨值出現溢價。