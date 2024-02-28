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新創建中期多賺18% 派特別息1.79元

【明報專訊】新創建（0659）控制權轉歸周大福企業之後，公布首份中期業績。截至去年底止，該集團業務受惠於疫後復常，旗下道路、保險業務俱見盈利增長，與灣仔會展相關的設施管理業務更扭虧為盈，帶動整體中期股東應佔溢利按年增長18.25%至10.08億元。每股派中期息維持在0.3元水平，同時宣派特別息1.79元，令總股息共2.09元，可以股代息。按昨日收市價7.37元計股息回報率頓增至28.36%。該股昨日公布業績前全日升1.79%。

按周企出資217.82億元收購新世界手上的新創建60.88%股權，以及提出要約將連同一致行動人士合計的持股量，實際應佔77.27%權益，合計付出總代價267.7億元。若以現金收取股息，是次周企可回籠近63.18億元。如連同去年底周企自新世界收取末期息及特別息近21.52億元，周企共回籠約84.7億元，約半年套回收購新創建成本的31.63%。

新創建聯席行政總裁鄭志明表示，由於完成股權轉讓後公司公眾持股量只有約22%，因此提供以股代息冀增加公眾持股量。另一聯席行政總裁何智恒表示，以股代息有利股東在沒有交易費下增加持股，料有助恢復公眾持股量，暫時未有想到批股等方案。

鄭志明：以股代息 冀增公眾持股量

至於周企會否選擇現金方案，鄭志明表示，周企自會作適當選擇。新創建不排除日後仍有機會和原母公司新世界合作，但是在新架構下，則可和周企及鄭家同系周大福珠寶（1929）如物流、倉庫等基建有合作或協同，釋放出價值。

他又說，出任聯席行政總裁之前，他早已在新創建10多年。在擔任新職務後，他說：「不覺得自己是老細，自己是打工，會多些聆聽人家意見及做好團隊運作，亦要實事求是，對事不對人，要有交代。」完成重組後，他說會為所有股東繼續努力，至於父親兼集團主席鄭家純是否對公司成績滿意，他着記者直接問他父親，但強調接任新職務6個月而已，覺得需要多些時間做出成績。