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外媒：Shein擬棄美轉英上市

標籤：經濟

【明報專訊】彭博社引述消息稱，由於在美國上市遇到阻力，網上快速時裝零售商Shein考慮將IPO地點從紐約轉到倫敦的可能。Shein不予置評。報道引述消息稱，Shein認為美國證券交易委員會（SEC）不太可能批准其IPO。如果該公司決定轉到倫敦或其他地方IPO，則需要向中國監管機構提交新的海外上市申請。其中兩名知情人士表示，香港、新加坡等其他地點也可能被考慮。消息亦指出，Shein仍在努力申請在美上市，美國是其首選上市地。

摯達科技擬港IPO 集資10億

另外，彭博亦引述知情人士報道，電動汽車充電系統製造商摯達科技發展，正考慮在香港IPO，集資規模約10億元（1.28億美元），同時正與申萬宏源就IPO事宜合作，料最快今年內招股。知情人士稱，摯達科技可能最快於本周提交初步招股書，且仍在商議中，包括招股規模在內的IPO細節可能會發生變化。摯達科技與申萬宏源均未回覆查詢。

另內地手機回收及二手手機銷售商閃回科技遞表申請來港上市，清科資本為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，以2022年自消費者端回收交易總額計，公司是中國最大的專注於線下以舊換新的手機回收服務提供商，亦是中國第三大手機回收服務商。財務方面，公司自2021年起持續虧損，2023年首9個月期內虧損達9911.4萬元（人民幣，下同），按年擴大17.1%；收入為8.36億元，按年增19.2%。

明報記者