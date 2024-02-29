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「Sell」得起的Instagram營銷

【Presented by：WAW Creation】在Instagram營銷，品牌一直追求創意內容和「Like」數，惟局限於內容中無法放入連結，往往忽略了平台對於銷售轉化的潛力。在為初創企業提供顧問服務時，初創企業在有限的時間和資源下，他們都非常專注於內容的轉化率。實際上，Instagram的營銷功能遠遠超越單純的品牌和內容的展示，品牌應將內容轉化作為製作內容時的一部分考慮。

Presented by：WAW Creation

Instagram演算法不只看內容互動

在準備之前的2024社交媒體營銷趨勢講座時，我特別深入研究了Instagram新的演算法。眾所周知，Instagram非常重視內容創作者和受眾之間的互動。因此，Marketers一直都理解要製作吸引受眾的內容。然而，我注意到有太多追求「Like」數的內容，有些更只嘩眾取寵，甚至忽略跟品牌和產品的相關性。然而除了內容，品牌帳號跟受眾DM的互動其實也能夠很有效增加帳戶內容對相關受眾的曝光，DM顯示了目標受眾和帳號更深層次的關係。這方面我都鼓勵品牌考慮使用DM自動化的服務，例如ManyChat配合用戶旅程的不同接觸點，提供不同的協助，例如教育資訊、產品資訊和購買資訊等等。

三大內容策略

我當然不是反對製作吸引眼球的內容，事實上我團隊一直都為品牌策劃內容營銷策略和製作相關內容。但吸引眼球的內容其實只是內容策略的一部分，如果個簡單細分，應該將內容分為三大部分：

吸引內容：目標擴大市場，使用熱門話題引起目標受眾對品牌和產品的關注。

培訓內容：提供有教育價值，展示專業知識的內容，透過Carosell配合story特別有效。

銷售內容：直接推銷產品或服務，清晰的Call to Action，理性和感性內容交替使用，並在帳號URL和Story Highlight中加入Call to Action。

隨着AI的崛起和在營銷上的深入應用，我相信營銷策略比起單純的內容製作擁有更重要的作用。內容營銷的內容不是單為Like而做，轉化為銷售應該是重要的目標。。

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com