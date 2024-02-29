活在灣區：常北上港人 勿忽略灣區住院醫保

明報記者 龍彩霞

工聯會內地諮詢中心副總主任邵建波表示：「因應不同病情、病種、用的藥物和醫療方法，內地醫療費用有些可能是數百元、上千元，跟香港普通的政府醫院百多元『包食包住』不一樣。」本港政府醫院專科門診或牙醫新症輪候時間都常被市民詬病，故在通關後港人除了北上消費外，睇牙也是北上「節目」之一，主要因為內地價錢較香港低，當然用料大家就要貨比三家。有保險公司看準港人北上睇牙發展潛力，推出個人牙科保險，計劃覆蓋大灣區廣東省9個城市及全國內地80多個城市的牙科診所，透過內地一家牙醫服務網絡，在全國合共超過600家指定牙科診所提供牙科醫療服務。

港險商與內地牙醫集團合推服務

推出大灣區牙科保險的公司Blue，其行政總裁兼執行董事孔德秋表示：「本港政府牙科服務覆蓋比例偏低，市民輪候服務需時，對未能早日處理牙齒問題感到苦惱，令愈來愈多市民考慮在內地接受牙科治療。為回應市場需要，我們推出『WeMedi 大灣區牙科保D1』，配合寰宇保服通於全國內地，包括大灣區內多家知名專業牙科醫療機構，協助客戶獲得價錢相宜、可靠及高質素牙科醫療服務。另一方面，自中港通關以來，港人北上就醫成新趨勢，尤其對牙科治療服務的需求殷切，不少港人選擇前往內地接受牙科服務。此計劃提供四大牙科保障範疇，包括保健治療、基礎治療、複雜治療和意外治療，不限診症次數，投保人可直接於指定牙科診所內結算並扣減保障額，免卻索償程序。每年保費788港元，每年總保障額1.5萬元人民幣，即使牙科療程收費超過保障額，該計劃亦提供九折優惠。」

除了睇牙成為北上趨勢外，醫療保險也是北上定居或就業等必備的保障，保誠保險最新與香港綜合腫瘤中心（HKIOC）及中山陳星海中西醫結合醫院（星院）合作，成為香港首間保險公司聯同兩地醫療機構攜手於大灣區推出「跨境癌症治療免找數服務」，以配合「共同病患管理」模式提供更無縫的跨境醫療銜接服務。HKIOC或星院會為合資格客戶治療前申請醫療費用預先批核，客戶便可獲知批核結果及預先批核金額。如獲得批核，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用，客戶毋須墊支任何費用。保誠亦已豁免信用卡授權，讓客戶在申請免找數服務時，毋須作信用卡預先授權。

直付服務 毋須預繳

早前安盛推出「特選醫療網絡」也為迎合往返內地投保人，「特選醫療網絡」將有超過500名普通科及專科醫生支援，包括小兒外科、腦外科、傳染病專科、心胸外科等，服務範圍將覆蓋港島、九龍、新界及大灣區各個地區。以往客戶在內地求診需先自行付費或只獲免按金，甚至需帶備預先批核的文件，廢時失事。有見及此，「特選醫療網絡」的免找數服務擴展至港大深圳醫院，無論身處香港或內地，客戶只需瀏覽指定應用程式或致電24小時香港客戶服務熱線作簡單預先批核，於入院時只需出示醫療卡，即可享診症及免找數服務。若客戶需專業支援，可致電香港客戶服務熱線，以轉介至護士或醫療專家跟進。

毋須預繳是港人北上就醫最關心的問題，保誠保險與深圳新風和睦家醫院達成策略合作，為到該醫院求診的合資格客戶提供醫療費用直付服務。新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松表示：「醫療費用直付服務對購買了香港保險的客戶來說，均能享受無憂的理賠體驗，還能在深圳（透過網上）向香港醫生問診，並直接支付醫療費用，免去看病就醫『兩地奔波』的煩惱。」

網上向港醫生問診 免除兩地奔波

又如中銀集團保險推出「大灣區醫療保障計劃」，該計劃為個人綜合醫療保險產品，保障香港及澳門地區更伸延至內地，並包括住院及手術費用保障、診斷檢驗及癌症治療保障等。最重要包括：大灣區緊急門診、大灣區豁免自負額及只需直接致電24小時客戶支援熱線，投保人可啟動綠通服務，於內地主要城市500多家三甲公立醫院使用門診預約服務/住院預約服務。

政府把7間位於粵港澳大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，讓合資格的香港長者在大灣區使用醫療券時有更多選擇。納入「試點計劃」的醫療機構包括5間提供綜合服務（全部均有提供牙科服務）的醫療機構和兩間牙科醫療機構。政府預計各試點醫療機構今年第三季起陸續在「試點計劃」下展開相關服務，讓合資格香港長者可用醫療券支付費用，近170萬名合資格的香港長者將會因而受惠。

北上睇牙 紓港牙醫服務壓力

工聯會理事長黃國表示，醫療券更可進一步優化，使用範圍應可以考慮擴展至身體檢查、醫學化驗（CT、MRI等），以及直接購買內地醫保。以「錢跟人走」的方式，善用內地醫療資源，結合跨境醫療互相支援的方式，紓解香港公營醫療的壓力。此外，黃國提及工聯會內地中心一直以來都接獲不少涉及跨境救護服務的求助。

工聯會提供羅先生北上洗牙個案，羅先生表示，現時他在惠東居住，未來如果醫療券可以在深圳以外的醫院用上的話，對他而言將十分方便。身為退休公務員，羅先生以往每年都有一次洗牙服務，但自去年開始這項服務已由每年一次減至每三年一次，反映現時政府衛生署牙科服務嚴重不足。隨着內地的牙科醫療服務技術改善，如特區政府有支援港人「北上睇牙」，將會紓緩香港牙醫服務壓力，也讓香港市民多一個價廉物美的選擇。

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