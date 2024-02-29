窩輪牛熊證 研減上市成本

市佔率5年來大減近半

港交所（0388）數據顯示，輪證日均成交佔港股比率由2018年10月時逾25%反覆下跌至今年1月不足13%，5年來市佔率大減近半。一名主要輪證發行商高層認為，市場萎縮除了整體市况疲弱外，新輪證上市流程慢，上市費高，以至發行最低定價等因素，都削弱發行商推出新產品，拖累輪證產品交投。

據了解，港交所目前就同一股份首隻窩輪收取6萬元上市費，其後增發每隻4萬元；同一股份首隻牛熊證產品上市費為1.8萬元，其後每隻收1.2萬元。有發行商建議港交所改變收費結構，以定額套餐價代替每隻新產品均要付費安排；另建議加快輪證發行程序，由現時T+3縮短至T+1，減少牛熊證產品「未上市、即打靶（觸及收回價）」情况。

另分析指現行對輪證最低發行價定於0.25元的規定，限制發行商推出大幅價外產品，因同時須設計超遠期才能配合0.25元定價，但如此條款難受投資者歡迎。另輪證買賣差價亦需檢討，目前0.25元以上的證券每口差價為0.005元，即每個價位上落達2%，以至有時輪證價格不跟貼正股變動。

（2024/25預算案）