房託期權莊家免印花稅 庫房少10億

政府消息人士表示，外國市場早有豁免買賣房託印花稅做法，現時在港上市房託只有11隻，他們希望更多房託來港上市。

另外，為提升房託交投，當局正討論將房託納入互聯互通機制，藉此可讓更多內地投資者參與買賣在港房託，同時繼續沿用的資助機制，按成功個案給予上限800萬元的資助。

房託研納入互聯互通機制

根據港交所資料，截至昨日，香港房託總市值為1440.84億元、佔大市總市值只有0.5%；成交額只佔大市0.38%，比去年2月高峰時0.54%為低（見圖1）。期間主要兩大房託領展（0823）及冠君（2778）面對加息及經濟受壓周期，市值明顯大減。反之期權交易則丁財兩旺，合約成交量相較9年前大增近1倍，按年增加4.2%（見圖2）。這反映莊家開價及提供流通量保持活躍，成本隨之增加。按昨日預算案建議，每宗期權交易印花稅5元將豁免。

香港房託基金協會發表聲明稱，歡迎港府在新一份《財政預算案》中提出加強香港市場競爭力之建議。該會主席王國龍表示：「將房地產投資信託基金納入互聯互通機制，將為香港和內地投資者提供更多穩定收入的投資選擇，並為香港市場帶來更多資金。免除所有房託交易印花稅，將降低房託交易成本。連同將『開放式基金型公司及房地產投資信託基金資助計劃』延長3年，將有助促進房託發展和交易，有利香港房託基金市場整體發展。」事實上該會早於去年10月曾致函促進股票市場流動性專責小組，提出6項主要政策建議，其中包括豁免香港房託交易豁免印花稅，以及將香港房託納入互聯互通。

（2024/25預算案）