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綠色船舶獲優惠 消息：每年津貼2萬

【明報專訊】最新一份《財政預算案》提及將為合資格的「綠色船舶」提供優惠措施，並計劃向船東提供批量註冊優惠等措施。政府消息人士透露，將向合資格「綠色船舶」提供每年2萬元津貼，船東在24個月內完成兩艘船註冊後可豁免首年註冊費用。有業界人士認為，該優惠反映政府向外釋放對航運業的重視，惟效用有限。

預算案提到，海事處計劃為在國際海事組織制訂的國際減碳標準中，獲得高評級的香港註冊船舶提供優惠措施，涉及撥款約6500萬元。政府消息人士指出，合資格「綠色船舶」將獲得每年2萬元的津貼優惠，當中要符合3個標準，包括該船舶須是5000噸位或以上、在香港註冊，以及達到國際海事組織碳強度A級至B級。消息人士預計，該措施將有1216艘船受惠，涉及政府開支每年660萬元。

1216艘船料受惠 涉每年開支660萬

政府消息人士又表示，若船東在24個月內完成兩艘船註冊，登記船齡在10年或以下，以及總登記船頓位不少於5萬噸，其首年註冊費用將獲豁免。由於涉及修改法例，消息人士指冀年內修改相關條例以實施。

香港付貨人委員會主席林宣武認為，政府在赤字較嚴重下仍維持現有航運政策，同時增加優惠措施，某程度反映對航運業的重視，惟有關津貼吸引力有限。至於註冊優惠，執行總幹事何立基指出，香港船舶註冊費用與類近地區不是相差太多，船東選擇在當地註冊主要考慮經濟效益，當中最大成本是船舶管理費用，故該優惠算是政府在有限的徵費渠道為船東提供減免。此外，《財政預算案》提及，機管局正與相關政府部門研究簡化運送及儲存可持續航空燃料（SAF）的審批程序；最近已展開顧問研究，以了解全球的SAF發展趨勢，並從政策措施和基礎設施等層面提出建議，預計顧問研究今年第三季完成。

（2024/25預算案）