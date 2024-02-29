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港股回調253點 美聯漲34%

標籤：經濟

【明報專訊】新一份《財政預算案》公布樓市全面「撤辣」未能帶動港股向上，受累A股下跌，恒指於期指結算日回調253點，收報16,536點，再次跌穿100天線，大市全日成交增至逾1070億元。樓市「撤辣」，四大地產股曾見1個月高，代理股美聯集團（1200）更曾升最多44.62%，北水連續10天淨流入，為5個月最長流入紀錄。

北水連續10天淨流入

隔晚美股個別發展，恒指昨高開42點後迅速轉跌，隨着樓市全面「撤辣」，港股一度止跌回升，但升幅最多只有53點，午後有報道稱內地再對量化基金設限，A股跌幅擴大，拖累港股向下，恒指最終收跌253點或1.5%，收報16,536點；國指跌118點或2%，收報5688點；科指跌76點或2.2%，收報3426點。

北水連續10天流入，昨淨入14億元，累計流入314.75億元，對上一次連續10天淨流入是2023年9月4日，中移動（0941）全日有3.24億元北水淨買，理想汽車（2015）有1.72億元淨入，騰訊（0700）及美團（3690）分被北水淨沽5.74億元及1.69億元；南水北上合計淨流入13.4億元人民幣，連續第2天流入。

本地地產股做好，新世界（0017）曾急升近10%，但收市升幅不足3%，恒地（0012）曾升逾7%，收升3.8%，長實（1113）更全日無升跌，美聯則飈近34%；另外免徵印花稅的房託個別發展（見表）。收市後，瑞銀因應財政預算案全面撤辣，即時調升今年本港住宅樓價預測，由原先跌5%至10%，向上調整為跌5%。科技股個別發展，網易（9999）再有遊戲版號獲批，股價升4.5%，是升幅最大藍籌，未有遊戲獲批的騰訊則跌2%，美團跌逾4%；碧桂園（2007）遭債權人申請清盤，股價跌12.5%，龍湖集團（0960）跌7%，是跌幅最大藍籌。

第一上海首席策略師葉尚志表示，大市成交維持1000億元以上水平，流動性仍良好，大市仍處築底階段，市况仍傾向反覆整固，16,000點是心理支持關口。