新地核心純利跌6% 削中期息24% 物業銷售挫25% 224億銷售下半財年入帳

明報記者 方楚茵

集團中期合併總收入為339.3億元，按年增0.2%；分部營業溢利143.48億元，按年跌2%，主要受內地物業發展溢利減少，惟大部分溢利減少被物業租賃、酒店業務及其他非地產業務之淨溢利貢獻增加所抵消。

撤辣曾刺激股價升5% 收市微升

按細分業務，中期物業銷售收入為52.06億元，按年跌24.7%，營業溢利為20.4億元，按年跌39.4%。合約銷售總額約129億元。集團未入帳的合約銷售額達328億元，預計當中約224億元在下半財年確認入帳。若按區域性劃分，本港物業銷售中期收入及營業溢利分別為36.12億元及12.35億元，按年分別增25.2%及2.92%；內地物業銷售收入及營業溢利分別為15.94億元及8.05億元，按年分別跌60.46%及62.83%。

租金收入方面，集團中期總租金收入按年升4%至124.54億元，淨租金收入按年升5%至93.26億元。物業投資方面，中期香港總租金收入按年增2%至89.41億元，淨租金收入增加3%至65.74億元；內地總租金收入及淨租金收入分別增加12%及11%，分別為31.39億元及24.73億元。

負債率升至21% 料數月內顯著降

賣樓方面，集團指在未來10個月預計推售多個主要項目，包括元朗The YOHO Hub II、屯門NOVO LAND第3期、天水圍YOHO WEST第2期、啟德天璽‧天和天璽‧海的第1期、何文田太子道西的合作發展項目，以及位於馬鞍山附近的西沙大型項目第1期。

市場關注本港發展商在加息周期的負債情况，新地表示，截至2023年底的淨借貸比率升至21.2%，按年升兩個百分點，主要由於派發上一個財政年度的末期股息，以及大部分透過出售香港住宅物業所得的款額將在下半財年交樓時收取，並預計在未來數月內收取來自出售住宅物業的收入逾200億元，預計在2024年6月底前淨借貸比率將顯著下降。