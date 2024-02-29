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碧桂園遭建滔入稟清盤 稱涉債務佔比低

【明報專訊】在中國恒大（3333）被正式清盤後，巨型民營內房碧桂園（2007）昨披露遭建滔集團（0148）旗下的Ever Credit Limited入稟清盤。集團指出，Ever Credit作為呈請人於2月27日向高等法院入稟申請公司清盤，涉及其與公司之間本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。

指對保交樓正常經營影響微

同時，碧桂園強調，將極力反對呈請，涉及建滔集團的債務金額在境外整體有息負債佔比很低，單一債權人的激進行動不會對其保交樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。

目前預期呈請將不會對公司的重組計劃或時間表造成實質性影響，並將繼續與其境外債權人保持積極主動的溝通，與其盡快形成重組方案，以期在切實可行的情况下盡快向市場公布方案條款。

碧桂園指出，呈請並不代表成功對公司進行清盤。截至昨日，高院並無向公司頒布清盤，呈請首次聆訊日期定為5月17日。公司將徵詢法律意見，並採取一切必要行動保護其合法權利。

公司重申，自公告無法如期償付所有境外債務以來，已聘請財務和法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀况，並制定整體的解決方案。目前已與境外主要債權人團體代表小組建立了有效溝通機制，境外債整體重組正積極有序推進。各方堅信，公司清盤是各方皆輸的結果。截至2月27日，公司已獲批進入「白名單」項目135個，較農曆新年前的30餘個大幅增加。