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信義系3企純利齊升 兩企大減派息

【明報專訊】信義系分別公布全年業續，信義玻璃（0868）去年純利按年升4.6%至53.65億元，派末期息37仙，增68.2%；信義光能（0968）純利升9.6%至41.87億元，派末期息15仙，跌50%；信義能源（3868）純利升2.2%至9.93億元，派末期息2.6仙，跌64.9%。

信義玻璃純利升4.6% 增末期息

信義玻璃去年收入按年升4.1%至267.99億元；當中，浮法玻璃收入按年升5.3%至174.68億元；汽車玻璃收入按年跌1.6%至59.81億元；以及建築玻璃收入按年升8.9%至33.5億元。整體毛利率由33.7%下降至32.1%。公司表示，即使去年汽車玻璃的銷量有所增加，惟年內汽車玻璃成本、保險加運費價（CIF）銷售的海外運費下降及人民幣貶值，因而影響到汽車玻璃的收益。

信義光能毛利率降至26.6%

至於信義光能，期內收入按年升29.6%至266.29億元；當中，太陽能玻璃銷售按年升33.3%至235.33億元；太陽能發電場業務按年升8.2%至29.71億元。整體毛利率由30%下降至26.6%。另外，公司表示，李友情希望投放更多時間陪伴在香港的家人，將辭任行政總裁，但任執董，今年4月1日起生效，並由信義光能主席李賢義兒子李聖潑接任行政總裁。

信義能源方面，去年收入按年升8.7%至25.17億元。公司稱，大型太陽能發電場項目生產的電力按年增長10.9%，隨着去年下半年完成收購3個太陽能發電場項目，董事預計其全面表現將於今年業績中逐步反映。