陳茂波：不值得取消股票印花稅

陳茂波指出，牽動股票市場交投有多方面因素影響，短期而言包括投資氣氛、資金流等，例如去年部分歐美資金因地緣政治關係而流向其他市場。他認為，股票市場最重要是提升競爭力，包括交易所收費、券商佣金，以及提升股票市場質量，讓更多好的公司來港上市。同時，開拓中東和內地更多資金，鞏固歐美資金，並會逐一落實相關小組的建議。

另外，財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇在《財政預算案》簡介會中表示，完善上市機制的方向包括優化首次公開招股的價格發現流程，研究在價格發現時，其他持份者包括獨立資產管理公司、規模大的基金等是否有機會參與。她解釋，現時價格發現主要是發行人、機構投資者或獨立投資者，但也有牽涉其他持份者，包括獨立資產管理公司、規模大的基金或投資組合。故會研究在價格發現時，持份者是否有機會參與。

甄美薇又表示，在審視上市公司公眾持股量要求方面，上市時最低公眾持股量不少於25%，現時有部分豁免安排，會檢討如何做到機制透明公平，同時提升上市機制效率。她亦指出，希望優化結構性產品上市安排，以減低成本及增加效率。