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券商：「撤辣」對地產股正面

標籤：經濟

【明報專訊】港府宣布全面撤銷樓市「辣招」，地產股周三股價一度做好，昨日多數回軟。券商認為「撤辣」對地產股正面，惟樓市難即時有起色。瑞銀調高本地住宅樓價預測，由原先預期今年本港樓價跌5%至10%，向上調整為跌5%。在眾券商中，以中信里昂對樓價看得最「熊」，料今年全年樓價跌11%，直言發展商要減價促銷。多數大行亦對現金充裕的信和置業（0083），以及有機會受惠於北部都會區發展的恒基地產（0012）看高一線。

地產股在財政司長於周三宣布「撤辣」後，雖然股價即時有反應略有升幅，但到昨日多數未見進一步跟進並告回軟。撇除昨日公布業績的新世界（0017）跌2.08%跌幅最多，其他如恒地、長實（1113）及信置均告回軟，分別跌1.95%、1.36%及0.24%，大地產商中，只見新地（0016）升幅最多，全日升1.22%。其他如太古地產（1972）亦略升0.62%。

中信里昂料今年樓價跌11%

券商發表報告跟進，當中瑞銀的報告指出，在政府宣布「撤辣」後，料地產股會有正面反應，其看好淨持現金的信置，以及有望受惠於北都區加快農地儲備轉換的恒地。其又上調原先的樓價預測，料樓價有望由原先估計全年跌5%至10%，收窄至只跌5%，並視乎之後新盤開盤反應及二手交投狀况而定。高盛亦估計今年樓價跌5%，並認為政府祭出「撤辣」招數後，距樓市到底一步之遙，預期跌幅與瑞銀一樣。匯豐及富瑞則估計樓價上半年仍跌，下半年回升。在各大行中，中信里昂看得最「熊」，料樓價再跌11%；反而摩根士丹利看得最「牛」，估計今年的原先預期跌10%，變成回升5%。高盛則估計到明年樓價才升5%。

信置恒地獲看高一線

至於在選股方面，瑞銀及富瑞均看好恒地及信置。瑞銀認為恒地有望受惠於香港北都區發展並將手上農地儲備轉換，富瑞則認為恒地的多元樓盤選擇可滿足市場需要，同時兩者均對淨持現金的信置看好。在眾多大行中，摩根士丹利看好股份最多，涵蓋新地、信置、長實、嘉里建設（0683）及九龍倉置業（1997）

對樓價看得最淡的中信里昂，則明言在高息環境及經濟疲弱情况下，發展商仍須提供更大折扣優惠促銷，甚至預告會衝擊發展商的盈利及派息，一舉將新地及新世界納入確信「沽售」評級。