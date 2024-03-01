moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

網易上季業績遜預期 按季少賺15%

標籤：經濟

【明報專訊】網易（9999）公布去年第四季業績，盈利增66.5%至65.82億元（人民幣，下同），經調整的持續經營淨利潤上升53.4%至73.79億元，淨收入增長7%至271.4億元。由於季績收入遜於市場預期，網易（美：NTES）美股開盤前一度下跌超過8%。

美股開盤前曾挫逾8%

截至昨晚約11時，網易美股報112.48美元，折合價約176.03港元，較本港收市價176.2元相若。

網易去年全年總收入1035億元，增長7%；經調整的持續經營淨利潤326億元，增長43%。至於上季盈利按年雖有增長，但若按季度比，盈利及經調整的持續經營淨利潤分別下跌15%及14%，而營業費用卻按季及按年分別增加6%及13.6%，主要由於遊戲及相關增值服務市場推廣支出和研發投入的增加。

收入方面，上季遊戲及相關增值服務淨收入按年增9.6%至209.21億元，但按季跌逾4%，當中來自在線遊戲的淨收入約佔93.4%，手遊的淨收入約佔在線遊戲淨收入的 76.7%，按年多10.3個百分點，按季則減少1個百分點，手遊《蛋仔派對》自2022年上線以來，累計註冊玩家超5億，農曆新年日活躍用戶突破4000萬；新手遊《逆水寒》活躍用戶亦達到1億的新里程碑。此外，季內有道淨收入14.8億元，增1.8%；雲音樂淨收入19.9億元，跌16.4%；創新業務和其他淨收入27.5億元，增12.9%。

全年收入1035億

全年而言，網易總收入1035億元，其中遊戲及相關增值服務淨收入增9%至816億元，在線遊戲佔92.9%，年內手遊淨收入佔在線遊戲淨收入的比例由67%按年增至75.2%。

網易首席執行官丁磊表示，去年是網易遊戲在品類創新突破上具有里程碑意義的一年，遊戲產品線更加豐富和多樣化，不僅延續《蛋仔派對》的成功，更推出《巔峰極速》和《全明星街球派對》等創新細分品類產品。

丁磊又稱，網易始終將提供創新、高質量的產品和服務置於首要位置，以不斷增強其的全球影響力，提升用戶體驗，並推動整個行業的進步，至於何時在海外市場正式推《蛋仔派對》國際版，丁磊只說仍在等待相關認證，處於正常的發展進度。