人行放寬散戶等投資銀行間債券

5月1日生效 可經櫃枱買賣

銀行間債券市場過往僅限於機構投資者參與。而是次通知指出，已在銀行間債券市場流通的各類債券品種，在遵守投資者適當要求的前提下，可通過櫃枱投資交易，亦即開放予個人投資者。

此外，獲准進入銀行間債券市場的境外投資者，亦可通過櫃枱買賣渠道投資。

通知優化投資者開戶管理規則，包括個人、企業和金融機構投資者，若已在銀行間債市開立帳戶，可開立櫃枱買賣的債券帳戶。人行表示，目前內地居民直接持有政府債券規模較小，與成熟市場相比，還有很大提升空間。

2002年內地為增加個人和企業購買國債渠道，相關部門推出了櫃枱債務業務管理規則，並逐步擴大券種範圍，成為拓寬居民投資渠道的重要機構安排，和多層次債市重要組成部分。人行指出通過櫃枱交易投資債券市場，可以將居民儲蓄率高效轉化為債券投資，增加居民財產入，另外櫃枱交易促進直接融資發展，有利於優化金融體系結構。

另外，人行亦指出，櫃枱債券業務有利債券市場分層發展，提升市場的活躍性，該業務是銀行間債券市場向零售金融和普惠金融的延伸，與集中統一的金融基礎設施相比，櫃枱開辦機構可為各類投資者提供靈活多元的綜合服務。