百威亞太第4季淨虧損擴大九成

末期息增四成 股價仍挫近7%

百威亞太最新公布的財報顯示，公司第四季淨虧損2300萬美元，按年擴大91.6%，亦遠遜於市場預期的近7800萬美元盈利；若撇除匯兌及其他單次、會計項目收益的正常化盈利則有3800萬美元，上年同期為虧損1900萬美元。收入方面，公司第四季度按年升8.9%，毛利率亦增加1.9百分點至47.7%。全年計，公司盈利倒退6.7%至8.52億美元，正常化盈利則按年升6.8%至9.17億美元。收入及毛利按年升11.1%及12.4%；毛利率亦略升0.4百分點至50.4%。公司宣布派末期息5.29美分，按年升近四成。

高盛分析師認為可買入百威亞太的股票，目標價16元，主要是由於中國現在正在出現的「高端化」趨勢有利於百威亞太的發展，而百威亞太首席執行官Jan Craps在接受彭博社採訪時也表示，公司順應趨勢今年擴大百威啤酒及「超級優質」產品在更多中國城市分銷。同時，百威亞太產品在韓國市場的售價增長也可抵消其在韓的高昂營銷費用從而使得利潤率回升。而花旗分析師則將百威亞太的目標價定為23.6元，因為百威亞太可能會考慮合適的並購和合作夥伴關係，以加速其在東南亞的增長。