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太平洋航運去年少賺84%

【明報專訊】太平洋航運（2343）公布截至12月底止全年業績，期內營業額按年跌30%至22.97億美元，純利按年跌84.4%至1.09億美元（約8.5億港元）。每股盈利為16.5港仙，末期派1.6港仙及特別股息4.1港仙，全年共派12.2港仙，按年跌84.4%，但派息率仍維持七成。

核心業務方面，去年小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，分別為1.23萬美元及1.38萬美元，按年分別減少47.7%及50.8%。公司稱，由於全球經濟增長放緩、利率上升，以及期內實質貨船供應量隨著港口擠塞的情况逐步消除而增加，故按期租合約對等基準的日均收入顯著低於過去2年。另外，營運活動日數按年增加18%，惟日均淨利潤按年跌62%至1090美元。

公司積極就今年首季訂立更多遠期合約，小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，分別就100%的日數按日均租金1.12萬美元及1.35萬美元（淨值）訂約；租金分別按年跌17%及1.5%。

行政總裁Martin Fruergaard表示，去年全年乾散貨裝載量受惠中國疫後重新開放，按年有所增加，惟實質貨船供應量增加，以致乾散貨船的市場貨運租金減少。不過，他認為未來數年航速降低及報廢量增加，從而可能造成貨船供應短缺，加上巴拿馬運河預計至少今年下半年之前將繼續限制貨船通航，全球小宗散貨需求依然強勁，繼續對乾散貨運的長遠潛力感到樂觀。