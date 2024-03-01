海外買家續增 泰低密度住宅看俏

據REIC數據，去年泰國整體住宅成交量按年跌6.6%至36.68萬宗，成交額按年跌1.7%至1.05萬億泰銖，其中以低密度住宅跌幅最大，成交量按年跌9.4%至25.87萬宗，成交額按年跌4.4%至7420億泰銖，公寓成交量按年增0.9%至10.81萬宗，成交額亦升5.6%至3050億泰銖；按住宅價計，樓價500萬泰銖或以下的住宅單位銷量跌幅較顯著，以樓價500萬泰銖以上的住宅銷量相對向好。

樓價逾500萬泰銖住宅銷量向好

威猜指出，去年泰國央行加息5次，加上本地經濟增長隨外圍經濟放緩，通脹推升生活成本，消費者購買力下降，置業需求持續下跌，樓價500萬泰銖或以下的中低端市場的購買力明顯減弱，以致去年500萬泰銖或以下的一手及二手住宅單位樓價受壓，500萬泰銖以上的住宅受經濟的影響較小，預期此趨勢將於今年延續。

對於今年泰國的本地置業需求，儘管REIC 2023年第四季置業信心指數為44.5，較第三季的41.2有所改善，但仍低於中位數50，顯示置業信心依然偏低。

威猜指出，家庭債務水平上升，泰國央行暫未有計劃放寬貸款限制，且市場預期利率將在一段時間內維持於現時水平，此等負面因素均影響潛在置業人士的購買力和入市信心。

當地置業需求下跌，供過於求下，樓市庫存偏高。REIC研究顯示，截至去年第三季，大曼谷地區待售住宅數目按年增9.6%，達19.46萬伙，價值1.08萬億泰銖，按年增24.1%，其中增幅最大的為公寓單位，按年增16.9%至7.41萬伙，價值按年大增27.6%至3500億泰銖，低密度住宅庫存按年增5.5%至12.05萬伙，價值升22.5%至7300億泰銖。

泰樓市庫存高企 新供應將減

REIC指出，樓市庫存高企，加上利率處於相對較高水平，發展商面臨更高的財務成本，今年將放慢發展新盤步伐。發展商Supalai董事總經理Tritecha Tangmatitham表示，泰國樓市前景相對轉淡，各發展商不再急於發展新項目及爭奪建築材料，相信建築成本經歷過去兩年大幅上升後，今年將保持平穩，並料在市場累積大量待售單位，發展商需要現金流下，市場促銷活動將增加，但料發展商在促銷的同時，會盡量保持樓價平穩。

料今年樓市微升 寄望政府出招

儘管本地置業需求依然疲弱，但REIC認為，基於今年泰國經濟增長有望達到2.8%至3.2%，預期今年當地樓市將錄輕微升幅。威猜表示，該公司的基本情境預測為今年泰國整體住宅成交量將增1.8%，達37.34萬宗，整體住宅成交額將升3.9%至1.09萬億泰銖，此預測建基於今年泰國通脹介乎1%至2%，以及樓宇買賣其他費用及按揭貸款費用減少，如若要達到最佳情境預測，即成交量按年增12%，則要寄望泰國政府年內推出利好樓市的措施，否則若缺乏政府支持，同時泰國今年經濟增長低於市場預期，最壞的情境預測為，今年泰國整體住宅成交量將跌8.4%達33.6萬宗，整體住宅成交額將跌6.5%至9790億泰銖，將為連續兩年錄住宅成交價量齊跌。

REIC較看好今年低密度住宅前景，基於中高端市場受經濟影響較微，同時當地的中高端住宅亦較受海外買家歡迎。威猜預期，今年泰國樓市成交將主要來自中高端住宅，基本情境預測為低密度住宅成交量按年增4.4%，至27.02萬宗，成交額按年增5.9%至7860億泰銖；最壞情境預測為，低密度住宅成交量按年跌6%至24.32萬宗，成交額則跌4.7%至7080億泰銖。

疫後復蘇以來，海外買家對泰國樓市的興趣持續升溫，去年全年海外買家合共在泰國樓市購入1.44萬個公寓單位，按年增加25%，佔泰國整體公寓總成交量的13.4%，去年全年海外買家在泰國公寓市場的成交額亦按年增23.5%，達731.61億泰銖，佔整體泰國公寓市場總成交額的24%，中國買家穩佔第一位，去年合共購入6614個公寓單位。威猜表示，由於本地置業需求恢復需時，預期今年泰國公寓市場仍需要依賴海外買家支持。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]