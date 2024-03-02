大行齊削新世界目標價 富瑞最熊睇8元

摩通：未見去槓桿有顯著進展

摩通發表報告表示，尚未看見該公司在去槓桿方面有任何顯著進展，部分由於出售資產速度較市場預期慢，但相信新世界不會出現債務違約，因有母企支持、其投資物業具質素。摩通表示，投資者或要見到更多關於資產負債比率改善，以及流動性壓力緩解的證據，當中債價將是最好的指標。該行維持「減持」評級，並下調目標價19%至8.9元。

另外，匯豐環球研究認為，新世界業績最大負面消息是減派息57%，比前一年約18%減幅更顯著，相信會衝擊股價。經調整淨負債比率於去年底降至81%，仍處高水平，同時將2024至2026年盈利預測下調8.6%至9.1%，以反映融資成本較高等假設。匯豐維持「減持」評級，調低目標價4%至8.8元。

中信里昂亦發表報告稱，從積極角度看，公司債務有改善，並正努力加快非核心資產的處置，例如出售農地和非K11商場和辦公樓等資產，將有助改善資產負債表。該行認為，新世界的盈利和股息有驚喜的機會較低，但指公司業務發展朝正確方向努力，維持「賣出」，目標價為9.86元。