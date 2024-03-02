moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

比亞迪首兩月銷量按年跌6%

【明報專訊】今年農曆新年假期在2月份，在比較基數影響下，電動車龍頭比亞迪（1211）2月銷量按年大跌37%至12.2萬輛，按月跌39%。「蔚小理」僅得理想汽車（2015）2月按年錄得升幅，交付量增22%至2萬輛，不過按月仍跌35%。同時，吉利（0175）旗下「極氪」月內銷量亦按年升38%至7510輛，按月則跌40%。

理想汽車同期按年大升62％

產量方面，比亞迪2月新能源汽車產量按年跌45.6%至11.05萬輛、按月跌46.3%；今年累計產量按年跌11.6%至31.61萬輛。今年累計銷量按年跌6.1%至32.38萬輛。不過，比亞迪的海外銷量於2月仍錄得按年升幅，增55.3%至2.33萬輛；今年累計出口升1.34倍至5.95萬輛。

蔚來（9866）2月銷量按年跌33.1%至8132輛，按月跌19.1%；今年累計銷量按年跌12%至1.82萬輛。小鵬（9868）2月銷量按年亦跌24.4%至4545輛，按月跌44.9%；其中今年上市的小鵬X9按月跌41.6%至1448輛；今年累計銷量按年則升14%至1.28萬輛。

理想方面，月內銷量按年升21.9%至2.03萬輛，按月跌35%；今年累計銷量按年升61.9%至5.14萬輛。至於吉利旗下「極氪」，月內銷量按年升37.7%，按月跌40.1%；今年累計銷量按年升1.34倍至2萬輛。