比亞迪首兩月銷量按年跌6%

理想汽車同期按年大升62％

產量方面，比亞迪2月新能源汽車產量按年跌45.6%至11.05萬輛、按月跌46.3%；今年累計產量按年跌11.6%至31.61萬輛。今年累計銷量按年跌6.1%至32.38萬輛。不過，比亞迪的海外銷量於2月仍錄得按年升幅，增55.3%至2.33萬輛；今年累計出口升1.34倍至5.95萬輛。

蔚來（9866）2月銷量按年跌33.1%至8132輛，按月跌19.1%；今年累計銷量按年跌12%至1.82萬輛。小鵬（9868）2月銷量按年亦跌24.4%至4545輛，按月跌44.9%；其中今年上市的小鵬X9按月跌41.6%至1448輛；今年累計銷量按年則升14%至1.28萬輛。

理想方面，月內銷量按年升21.9%至2.03萬輛，按月跌35%；今年累計銷量按年升61.9%至5.14萬輛。至於吉利旗下「極氪」，月內銷量按年升37.7%，按月跌40.1%；今年累計銷量按年升1.34倍至2萬輛。