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1月零售升0.9%遠遜預期 14月最弱 受新春時間影響 去年同期未通關港人留港

【明報專訊】政府統計處公布，香港今年1月零售業總銷貨價值的臨時估計為365億元，按年升0.9%，遠遜市場預期的升6.9%，為14個月來最低按年升幅（見圖）。統計處表示，今年1月零售數據或某程度受農曆新年時間不同影響；零售協會指出，今年1月的零售升幅放緩主要受基數較高所影響，逾半受訪會員料農曆年生意下跌，回升至2018年零售水平仍有漫漫長路。

明報記者 蕭嘉聰

扣除價格變動後，今年1月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌1.2%。各個類別當中，遊客主導的珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值上升25.2%；藥物及化妝品升25.2%；民生類別大多錄得跌幅，包括超級市場貨品的銷貨價值下跌9.3%；食品、酒類飲品及煙草下跌8%。

零售協會：56%會員稱新春生意跌

香港零售管理協會執行總監羅振邦指出，去年1月尚未完全通關，大部分港人留在港過年，帶動本地市場的消費及零售氣氛，但今年已全面通關，加上北上消費趨勢持續，內地客消費力較疫前下降，對本地零售有影響，令1月只錄得微升。

至於今年農曆新年表現，協會調查顯示，年初一至初八期間，44%受訪會員表示生意有所增長，由單位數至低雙位數不等，例如化妝品、個人護理用品等，鐘表珠寶表現較佳；有56%會員認為今年生意有所下跌，跌幅由單位數至中雙位數不等，主要涉及本地相關零售行業，例如便利店、家具等。雖然個別行業新春期間可短暫回復到2018年水平，但整體零售生意仍相差兩至三成，相信要回復到2018年水平仍有很長的路要走。

西安和青島即將納入香港澳門自由行城市，羅振邦認為，旅客現時主打文化體驗，仍需時觀察對香港經濟有多大影響，開放更多城市就要看香港整體承受力。他建議，政府可帶領跨業界合作提升競爭力，以及將內地旅客免稅總額由5000元人民幣提升至3萬元人民幣。

分析：受累內地客改消費模式

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，政府增撥資源推動旅遊推廣及活動，或有助吸引部分旅客來港，有望改善零售市道氣氛；不過內地旅客訪港消費模式轉變，或續削弱旅遊業對港零售業貢獻，料隨着低基數效應減退，今年零售銷售按年增長或回落至個位數。

政府發言人預期，訪港旅客人數隨接待能力進一步恢復和舉辦盛事活動而繼續上升，將對零售業務有利；住戶收入增加及政府提振消費氣氛的措施也應提供支持。