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內地官方製造業PMI收縮 財新續擴張

【明報專訊】國家統計局昨日公布，2月官方製造業採購經理指數（PMI）報49.1，較市場預期的49略高，連續5個月低於50處於收縮水平，不過同日公布，採樣更反映民企和中小情况的財新製造業PMI，2月報50.9，連續4個月處於擴張，高於市場預期的50.7。分析指出，兩者在企業生產、新訂單走勢有分歧，或顯示經濟結構出現轉變，不過兩份報告在就業、新出口訂單和供應商配送時間表現放緩。

兩者企業生產新訂單走勢分歧

官方製造業PMI處於收縮而財新處於擴張，已持續4個月出現，兩者差距在2月擴大至1.8。官方PMI分類指數中，生產指數按月跌1.5至49.8，表明生產活動放緩，新訂單指數持平在49，低於臨界點，表明製造業市場需求按月下降，其中新出口訂單按月跌0.9至46.3。不過財新製造業PMI報告指出，製造業2月產出分類指數創去年5月以來最高，企業普遍指市况持續改善，新訂單量增長，同時新接業務量也加速增長，新出口業務量連升兩個月，雖然增速尚微，但企業反映全球需求基本因素有所改善。

對於兩份報告的生產和新訂單表現分歧，高盛認為與地理因素有關，財新取樣覆蓋更多南方地區，亦有行業覆蓋因素，或是經濟結構轉變的信號。市場普遍認為，官方PMI在全國範圍內的國企取樣，當中包括重工業，而財新則側重出口主導的製造業中小企。財新PMI可能顯示外貿有所改善，不過匯豐認為尚未能下定論，全球商品需求較服務業或疲弱較長時間， 環球央行結束緊縮時間未明也影響經濟增長，出口未來續有不確定性。

官方同日公布2月非製造業PMI，按月上升0.7至51.4，高於市場預期的50.7，連續3個月上升，顯示擴張步伐繼續加快。