澳門2月賭收185億 按年升79%少預期

【明報專訊】澳門博彩監察協調局昨日公布，2月份當地雖然訪客大增，又適逢農曆年新春長假檔期，酒店入住爆滿，當月比正常2月份多了一天「曆日」，但是幸運博彩毛收入按年增長79.1%至184.86億澳門元，低過預期的增長92%；首兩個月合計，當地賭收按年增長72.7%至378.2億澳門元，回復至2019年的75%。