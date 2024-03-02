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紐約社銀爆財務缺陷 撤CEO 股價挫三成

【明報專訊】去年在美國地區銀行爆發危機後，向破產的Signature Bank購入大量資產的紐約社區銀行（美：NYCB）周四在申報文件披露，在財務報告發現與貸款相關的「重大缺陷」，其第四季的虧損，較其在1月底所公布的金額高出近10倍，須推遲向美國證交會（SEC）提供強制性的財務披露，另緊急撤換行政總裁，其股價昨早段挫三成，今年以來其股價跌逾六成。

虧損較1月公布高近10倍

受商業房地產貸款潛在壞帳等影響，NYCB 1月公布第四季撥備出乎意料高達5.52億美元，較第三季6200萬美元撥備急劇上升，拖累該銀行第四季虧損達2.52億美元，按年轉盈為虧，觸發市場對地區銀行商業房地產債務的憂慮。NYCB最新公布第四季虧損高達27億美元。

同時，NYCB在去年第四季追溯記錄價值24億美元的商譽減損，該減損與2008年金融海嘯前的交易價值相關。NYCB的申報文件披露，作為管理層對公司內部控制評估的一部分，管理層發現與內部貸款審查（internal loan review）相關的內部控制（internal controls），存在重大缺陷（material weaknesses），這是由於監督、監察及風險評估不力造成。

該銀行表示，其內部控制評估尚未完成，預計將在15天寬限期內提交年度報告，並在報告描述與「重大缺陷」相關的補救計劃。

此外已效力NYCB逾20年的Thomas Cangemi辭去了總裁及行政總裁的職務，並由執行董事長Alessandro DiNello兼任。NYCB曾是一家相對低調的地區銀行，但去年收購Signature Bank大部分資產後，總資產突破1000億美元，使其面臨更大監管壓力，不得不削減股息並提高資本。穆迪於2月初將其信評下調至「垃圾級」。

（綜合報道）

[國際金融]