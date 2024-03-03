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百麗捲土重來申上市 披露多賺79%

標籤：經濟

【明報專訊】鞋類零售股百麗國際（前上市編號1880）在6年前完成私有化、償還為了私有化所需的435億元債務後，再增購品牌，由零售轉為品牌主導，大削鞋店比例，並以「百麗時尚」名義重新上市。

根據初步招股文件顯示，截至去年11月底止9個月，其按年多賺79%至20.29億元（人民幣，下同），淨利潤率按年增加5.3個百分點至12.8%。

收購多個品牌 大減鞋店比例

公司於去年5月已向由高瓴投資及智者創業為首控股股東Belle Brands派息20億元。是次上市集資所得，將用於還款、技術創新及營運資金所需。市場曾在去年3月傳出，百麗時尚部署再於香港上市，料集資10億美元。事隔一年後，該集團提交上市申請，並委任摩根士丹利亞洲出任上市整體協調人。

根據上市初步文件顯示，該集團於2017年完成私有化後，已收購INITIAL服飾、73Hours鞋履、OGR品牌，並取得Champion品牌獨家代理。

公司亦力谷線上銷售收入，由2017年度銷售佔比不足7%，增至2023年11月底止9個月時的22.7%；百貨商場對鞋履業務銷售在期間的銷售佔比，亦由2017年度高達70%，降至不足40%；其間亦大減43%鞋履店數目，至去年11月底時只有7444間店舖。

現時百麗時尚擁有或合作的品牌共19個，鞋履及服飾銷售各佔87%及13%。該集團指出，由於實現轉型第一個目標，因此是時候重返資本市場。