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日股七大板塊領軍 與當年泡沫有別

【明報專訊】日股去年騰飛，加上受「股神」巴菲特祝福，全年累漲近兩成，成美股外另一市場焦點。今年承接牛氣，日經平均指數首兩個月已急飈17%，升幅與去年全年相若，跑贏全球大部分主要股市之餘，更衝破34年前日本經濟泡沫爆破前的歷史高位，逼近40,000點。市場喜將日股今昔相比，有人憂慮今次升市海外熱錢多，撤資將使日本措手不及，但普遍看法較樂觀，認為日本漸恢復通脹，股價有實績支持，企業管治亦見改革趨勢，與34年前泡沫有別，料是長期牛市。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、路透社、《金融時報》、《TBS News》、《日經亞洲評論》

據彭博分析，日本當前有迹象恢復通脹，加上日本政府預期今年下半年結束負利率，吸引企業帶來大批資金，擴張及改善業務，成日股急飈的催化劑。上周五日經平均指數再漲近2%，收39,910點，最高見39,990點。

有些意見認為，日股只不過一時趁勢炒熱，一旦市場情緒有變，基金隨時將資金調回到中國。彭博指出，這批熱錢佔東證主要指數的七成交易，本地買家不多，隨着全球買家接貨，使其日股持股量升至三成，1989年此比例才不足半成。日本經濟同友會幹事兼飲品集團Suntory主席新浪剛史便憂慮，當前日匯低廉，若海外投資者突然撤資，日本就什麼都不剩。

34年前金融板塊佔總市值23%

不過，現時日本股市結構較昔日平衡、多元得多，大企業中有科網公司索尼（日：6758），有時裝股迅銷集團（日：9983），也有半導體界重要企業東京電子（日：8035）等。1980年代《廣場協議》簽訂後，日圓大漲，同期日本銀行大幅放貸，促使大量資金投機，釀成泡沫大爆破，陷入「迷失三十年」。正因昔日資產價格飛漲，日本股市由金融、工業主導，1989年單計金融板塊市值已佔總市值23%；今日主要由七大板塊平分江山，每板塊市值分佔一成多，金融、工業無法壟斷股市（見圖）。

市場看好日企改革趨勢

儘管日股去年牛氣冲天，綜合彭博約兩周前統計，達37%的日經成分股交易價格低於其帳面價，同樣比例在美股標指約3%，在歐洲STOXX 600指數也有20%，意味市場對該批日股的管理層能力仍投下不信任票，若業務營運得好，股價則有上升潛力。

日股潛能尚未發揮到盡，不少人將矛頭指向企業管治。投資日股達50年的Dalton Investments聯席創辦人James Rosenwald認為，大部分日企應改善董事局架構，讓更多獨立董事入局，例如BMW、特斯拉（美：TSLA）等巨型車企的獨立董事在董事局內不會少過一半，但豐田汽車（日：7203）的獨立董事只達四成。他解釋，豐田軟件偏弱，若有谷歌、微軟（美：MSFT）等背景的人加入，便知如何將軟、硬件結合。他又看好日本企業的改革趨勢，形容東交所現時成日本第一積極分子（activist），日本政府、日央行、年金公積金管理機構等都在默默推動變革，若日本退休金及投資者蘇醒，並開始重視績效好的公司，日股將會飛升。

Comgest資產管理基金經理Richard Kaye也唱好日股，相信日經可輕易衝上42,000點，比1989年底的歷史盤中高位38,957點還高出近8%。他解釋，當日經回到當日的歷史高位，對於日本投資者有「巨大的心理作用」。

大和：盈利能力升 料長期牛市

大和証券股票營業部主管冲宗和弘表示，1989年的股市飛漲，股價高得蓋過實質業績及經濟，但現在日企的盈利能力正提高。他指出，當年日本所有行業收入為18萬億日圓，去年擴大逾4倍至74萬億日圓，考慮到現時日企的盈利結構，足以支撐股價，相信今次是長期牛市。

[企業地球村]