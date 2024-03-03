加薪推高通脹 停負利率將至

早前植田和男表示，日本經濟正脫離通縮，並邁向他們的通脹預測2%，強調消費者物價升勢持續。日本公布1月按年核心通脹時，正好達2%，令市場預期今年內日本會結束長達8年的負利率時代。

上周日央行政策委員會審議委員高田創揚言，央行的價格目標終於在望，又指出日本國民的觀念根深柢固，認為工資和通脹不會上升，現在到了轉變的時刻，稱日央行需探討如何結束負利率、孳息曲線控制（YCC）等。

日本工會傳統上在春季就工資談判，現正處「春鬥」時候。日本經濟研究中心於12月25日至1月9日綜合37位經濟師看法，料日本大企業今年工資平均漲3.85%，升幅為31年以來最多。高田創指出，許多企業擬較上年擴大加薪幅度，日本經濟亦迎來拐點，經濟泡沫崩潰後企業及家庭經濟活動轉趨積極。大和証券股票營業部主管冲宗和弘指出，日股表現有日企盈利能力支撐，而現在最大焦點是企業能否趁業績強勁，提高工資，令工資升幅快過物價通脹。

植田和男仍稱未實現通脹目標

不過，植田和男日前語調仍未敢鬆懈，稱還未預見到實現可持續和穩定的通脹目標，繼續觀察工資和物價之間是否達良性循環。日央行前理事門間一夫亦指出，綜合經濟、物價走勢，預料日央行3月不可能解除負利率，只會在4月行事，若工資漲達半成及其他因素配合，年內有機會加息兩次。

今年以來日匯持續貶值，每百日圓兌每港元至今跌約半成，一度跌至5.19水平，惟最近日股做好、通脹改善，日匯已重上5.2水平。

[企業地球村]