moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

加薪推高通脹 停負利率將至

【明報專訊】自近一年前主張量化寬鬆的黑田東彥卸任，由植田和男接手日央行行長一職，市場揣測日本會否退出負利率，讓日圓重返正常水平。隨着日本股市及經濟改善，加上工資漲幅支撐核心通脹，最近核心通脹更達2%。有日央行委員表示，日本停止負利率在望，經濟活動自泡沫爆破後終於迎來拐點，惟植田和男日前重申，物價目標尚未在望。日本工資漲幅主要取決於近期進行的春季勞資談判，談判結果將進一步反映日本通脹現况。

早前植田和男表示，日本經濟正脫離通縮，並邁向他們的通脹預測2%，強調消費者物價升勢持續。日本公布1月按年核心通脹時，正好達2%，令市場預期今年內日本會結束長達8年的負利率時代。

上周日央行政策委員會審議委員高田創揚言，央行的價格目標終於在望，又指出日本國民的觀念根深柢固，認為工資和通脹不會上升，現在到了轉變的時刻，稱日央行需探討如何結束負利率、孳息曲線控制（YCC）等。

日本工會傳統上在春季就工資談判，現正處「春鬥」時候。日本經濟研究中心於12月25日至1月9日綜合37位經濟師看法，料日本大企業今年工資平均漲3.85%，升幅為31年以來最多。高田創指出，許多企業擬較上年擴大加薪幅度，日本經濟亦迎來拐點，經濟泡沫崩潰後企業及家庭經濟活動轉趨積極。大和証券股票營業部主管冲宗和弘指出，日股表現有日企盈利能力支撐，而現在最大焦點是企業能否趁業績強勁，提高工資，令工資升幅快過物價通脹。

植田和男仍稱未實現通脹目標

不過，植田和男日前語調仍未敢鬆懈，稱還未預見到實現可持續和穩定的通脹目標，繼續觀察工資和物價之間是否達良性循環。日央行前理事門間一夫亦指出，綜合經濟、物價走勢，預料日央行3月不可能解除負利率，只會在4月行事，若工資漲達半成及其他因素配合，年內有機會加息兩次。

今年以來日匯持續貶值，每百日圓兌每港元至今跌約半成，一度跌至5.19水平，惟最近日股做好、通脹改善，日匯已重上5.2水平。

[企業地球村]