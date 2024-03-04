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Belgravia首輪賣138伙 4小時沽清 「撤辣」效應 新盤3日售495伙超上月全月八成

標籤：經濟

【明報專訊】政府上周公布全面「撤辣」後，新盤銷情明顯反彈；綜合市場資訊，3月首3日整體一手成交累積錄約495宗，相對2月全月錄約270宗，交投宗數已經增加225宗或逾八成；其中恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place，昨日首輪開售138伙，於開售約4小時後悉數清袋。業界估計，本月一手成交量有望回升至約1500至2000宗，有機會成為去年3月錄約2130宗後，1年來按月新高紀錄。

明報記者 江俊洋

Belgravia Place首輪銷售開出紅盤，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目昨晚加推新一張價單涉208伙，折實均呎16,076元，周四發售208伙。

加推208伙 周四發售

樓花期約16個月的Belgravia Place，昨日首輪開售138伙，整批折實均呎15,888元，開放戶折實入場價約316.8萬元，是首個全面「撤辣」後開售的全新樓盤，因而成為市場焦點；項目開售前共收到逾4400個意向登記，超額認購逾30倍。

恒地昨日先處理A組大手客戶，其間有43組客人出席揀樓，最終A組共賣出67伙、包括有大手買家連購4伙一房單位，涉資逾1834萬元；而3房單位亦受追捧，其中7伙1B座09室、實用457方呎3房連套單位，在A組時段售罄。

恒地同系曉柏峰兩日售約39伙

餘下71伙則由B組買家選購，最終項目開售後約4小時已沽清，是自去年8月長實（1113）油塘親海駅II首輪沽清626伙後，相隔逾半年後，再有全新盤於首輪銷售便即日清袋。

事實上，「撤辣」效應下，恒地同系同區西洋菜北街另一新盤曉柏峰，亦於過去兩日連錄約39宗成交。

多個新盤均錄得理想銷情，中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱‧堤岸，早前劈價三成促銷餘貨，昨日亦新一輪發售93伙，約有144組準買家到場準備揀樓。

星凱‧堤岸單日沽77伙 吸金8億

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目沽77伙，佔是次銷售單位83%，單日吸金逾8.25億元；而全盤累售1007伙，套現總額逾105億元。

他續指出，約有7組買家認購兩伙或以上，最大手買家斥資2783.4萬元，連購3個兩房單位。星凱‧堤岸早前加推多項優惠，最高折扣增至33%到35%，較之前價單最高3%折扣，變相減價約三成。

維港1號兩日售18伙

中海外（0688）旗下啟德跑道區現樓維港1號，單計昨日售約12伙，包括實用介乎440至656方呎的兩房及3房戶，成交價854萬至1394萬餘元，實呎1.92萬至2.17萬元；過去兩日共售約18伙。

業界料本月一手成交升4至6倍

中原亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑估計，本月一手成交可回升至約1500宗，是去年3月一手成交錄約2130宗後新高；美聯住宅部行政總裁布少明則指出，本月一手交投量有望升至約2000宗。換言之，相比2月全月錄約270宗一手買賣，3月一手成交有機會按月增加4.5倍至6.4倍。