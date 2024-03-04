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迎林利奧坊第5期 最快本月出擊

標籤：經濟

【明報專訊】政府「撤辣」後，3月新盤交投明顯回勇；恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place首輪銷售開紅盤後，同系大埔美新里全新住宅迎林，預料最快3月底登場；項目提供122伙，屬開放式到兩房間隔、另設特色戶，當中主打的1房、兩房佔項目單位總數約85%。連同迎林，有機會本月登場的全新樓盤共5個，涉單位總數約817伙。

ONE CENTRAL PLACE蓄勢待發

事實上，恒地同系屬舊契項目的大角嘴利奧坊第5期，亦擬3月出擊，涉約230伙，意味恒地有機會雙線搶攻。

另3個有機會本月推出的全新盤，均位處市區；包括信置（0083）與市建局合作的中環ONE CENTRAL PLACE，項目2021年已上載樓書，主打1房及兩房戶，提供116伙實用383至992方呎標準戶，另設5伙特色戶，實用393至1028方呎，預計關鍵日期為今年9月，屬短期樓花。

ONE CENTRAL PLACE位於中環結志街，毗鄰中半山自動扶手電梯，前往中環商業區及港鐵站均便利。

另一港島全新盤，為會德豐灣仔春園街精品項目，早前已預告擬第一季內推出；項目提供88伙，實用約300餘方呎起，主打一房戶，屬灣仔區內罕有新住宅供應。

天璽‧海短期上載銷售安排

至於市場矚目焦點盤，為新地（0016）旗下涉256伙的啟德跑道區天璽‧海第1期，早前已開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，予準買家預約參觀，料短期公布銷售安排，推出大單位招標測試市場水溫。

新地副董事總經理雷霆曾表示，天璽‧海屬啟德「跑道王者」，與同系啟德內陸區另一全新樓盤天璽‧天，皆屬新地今年重點新盤。天璽‧海主打大單位，第1、2期分別涉256伙及183伙，共提供439伙，主打實用約1100至2200方呎4房戶；特色戶實用最大4608方呎，其總戶外空間面積逾2500方呎。