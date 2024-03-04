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倡零售業爭取一簽多行降成本自救

【明報專訊】香港樓市在政府「撤辣」後的動向惹人關注同時，零售市道在疫情通關後表現不如預期，寫字樓則面對供應增加的壓力。瑞銀投資研究董事（中國和香港房地產研究）梁展嘉相信，即使他們對內地及香港經濟長遠有信心，零售業既要爭取恢復一簽多行，自身亦要從增加體驗及降低成本着手。甲級以下寫字樓，甚至或要面臨改建命運。

籲增非購物元素輸入外勞

他指出，零售物業一旦面對資本化率提高及租金下跌，估值則難免會被扯跌，這在街舖為然。雖然內地已新增開放兩個城市的居民來港自由行，但他說：「長遠要『救零售』行業，則要容許一簽多行，最少也要爭取大灣區內城市一簽多行。」他續稱要從提高內地訪港旅客免稅額着手。在面對人民幣匯價疲弱影響旅客需求下，他相信零售業界需要轉型，例如要增加多些非購物元素、輸入外勞，並且要從降低輸入食材成本等方面着手。若然當局審視長者2元乘車優惠，減少外遊下，亦料有助帶動本地需求。

與旅客消費相關的酒店業方面，梁展嘉認為，就算政府擬徵收酒店房租稅，他相信不會太影響超五星級酒店，尤其受惠於商務旅客於疫情後重返，該等酒店附屬的商場生意更多數超過疫情前，生意增幅最少達低雙位數字。反而受影響的是中低端酒店。

寫字樓陷困 乙丙級商廈或面臨改建

至於本地寫字樓則因為供應較多，他相信處境會較困難。在寄望北部都會區成事吸引多些企業過來發展，長遠甚至有助穩住本港寫字樓市道。不過，發展商或需要因應需求轉變而要將部分乙、丙級寫字樓項目，轉型為學生宿舍甚至拆卸後改建成不同用途。